Der Baby-Moon eines Paares in einem Luxusresort in Mexiko nahm eine überraschende Wendung, als sie endeckten, dass sie die einzigen Gäste im Hotel sind. Ein TikToker nahm seine Community auf seinen etwas „ungewöhnlichen“ Urlaub mit.

Das Video geht mit über sieben Millionen Aufrufen aktuell viral.

Alleine im Luxusresort

Das erlebt man nicht alle Tage! Der TikToker Cameron, bekannt unter dem Namen „freedomhustler“, beschloss, gemeinsam mit seiner Frau das gemeinsame Baby-Moon in Mexiko zu verbringen. Für ihren Traumurlaub wählten sie das Luxusresort „Grand Velas Boutique Los Cabos“. Doch ihr Aufenthalt nahm eine überraschende Wendung, mit der wohl niemand gerechnet hätte. Sein außergewöhnliches Erlebnis dokumentierte der TikToker auf seinem Account. „Zuerst war es nur ein Scherz… aber es fühlt sich eher an wie eine Episode von ‚Black Mirror'“, sagt Cameron zu Beginn in seinem Video. Der Grund dafür: seine Frau und er sind die einzigen Gäste im gesamten Resort.

Bereits am ersten Tag schöpften die zwei über die ruhige Lage im Hotel verdacht. So begaben sie sich auf große Entdeckungsjagd, in der Hoffnung auf andere Hotelgäste zu treffen und filmten nebenbei mit. Sie liefen die gesamte Hotelanlage ab, jedoch ohne Erfolg. So absurd und unmöglich es auch klingt, war niemand außer dem Paar in Sicht. „Jedes Mal, wenn ich denke, dass ich jemanden sehe, der keine weiße Uniform trägt, bin ich aufgeregt, nur um dann festzustellen, dass es nur weitere Bauarbeiter sind, die an dem Ort arbeiten. Was wiederum irgendwie cool war, bis es das nicht mehr war“, beschreibt der TikToker in seinem Video entsetzt.

„Dieses ganze Reich ist nur für uns da.“

Obwohl das Resort traumhaft schön war und eine Vielzahl an Aktivitäten und leckerem Essen anbot, fühlte sich alles „einfach surreal“ an, wie Cameron beschreibt. Schließlich hatten sie nicht nur den Strand für sich zu zweit, sondern die gesamte Luxusanlage. „Dieses ganze Reich ist nur für uns da“, teilt der TikToker in seinem Video mit. Nichtsdestotrotz betrachtet das Paar die ganze Situation skeptisch und stellt sich Fragen wie: „Wie kann dieser Ort für all diese Lichter bezahlen?“ oder „Werden diese Feuerstellen den ganzen Tag und die ganze Nacht nur für uns beleuchtet?“.

Innerhalb kürzester Zeit ging das Video auf der Plattform viral und erreichte bereits mehr als sieben Millionen Aufrufe. In den Kommentaren finden sich die unterschiedlichsten Reaktionen der Community wieder. „Ein Paradies für Introvertierte“, kommentierte ein User. Eine weitere Person hingegen schrieb: „OMG! Das wäre mein Traumurlaub“. Eine andere Person hingegen gab dem TikToker den Rat, sich nicht zu viel Gedanken über den Urlaub zu machen: „Genieße es einfach, Kumpel. Du bist nicht der CEO, also ist es nicht dein Problem.“