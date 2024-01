Ready für einen neuen Fashiontrend, der uns 2024 zu absoluten Styling-Queens machen wird? Dann solltet ihr euch den sogenannten Libriarian Core mal genauer ansehen. Mit anderen Worten: Wir holen uns unsere Inspo jetzt aus der Bibliothek.

Wieso, weshalb, warum und wie stylisch der Look aussieht, verraten wir euch hier!

Das steckt hinter Librarian Core

Während Fashion-Looks mit dicken Strumpfhosen, weiten Hosen, Bleistift-Röcken, Wollpullis und optischen Brillen früher mal als langweilig betitelt wurden, werden sie 2024 mit einem neuen, upgegradeten Blick betrachtet. Denn siehe da – der Bibliothekarinnen-Look wird plötzlich cool und bekommt sogar einen trendy Namen: Libriarian Core.

Dafür sorgen Keypieces wie Pollunder, Ultra-Miniröcke, weiße Hemden, Kniestrümpfe, Mary Janes, Loafers und optische Brillen bzw. jene mit Fensterglas. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Farbe! Bei dem Fashiontrend hält man sich nämlich eher bedeckt, und kreiert mit ruhigen Tönen wie Dunkelrot, Waldgrün, Braun, Beige, Grau und Schwarz die perfekte Library-Ästhetik!

Kein Wunder also, dass angesagte Luxuslabels wie Miu Miu direkt auf den Trend aufgesprungen sind und den Librarian-Style in ihren neuen Kollektionen zeigen. Denn was den Hype rund um den Bibliotheks-Looks so besonders macht: Er vermittelt den Vibe einer smarten Persönlichkeit, gemischt mit einer starken und spicy Attitude. Wer kann da schon widerstehen?

So geht der Look

Ihr wollt den perfekten Librarian-Look nachstylen? Dann haben wir hier Inspo für euch! Tonangebend war, wie bei so vielen Trends, Model Bella Hadid. Die 27-Jährige beweist, dass der Fashion-Look im gestreiften Hemd und mit schmaler Brille richtig spicy sein kann, wenn ihr versteht, was wir meinen. Überzeugt euch selbst:

Auch in der eleganten Variante mit cozy Pullover und weiter Hose sieht der Look ultra-trendy aus:

Ihr wollt etwas mehr Sportyness für euren Look? Gaaar kein Problem:

Oder wie wäre es mit der klassischen Version, samt Jeansrock und Karo-Zweiteiler?