Ihr sucht nach einem Nageltrend, der super stylisch aussieht, easy zu machen ist UND noch dazu perfekt für alle ist, die sich nie für eine Farbe entscheiden können? Dann haben wir hier eine Idee für euch, die euch mit Sicherheit begeistert: Half-Half-Nails!

Wie ihr den simplen aber dennoch auffälligen Trend auf eure Nägel zaubert, verraten wir euch hier.

Half-Half-Nails: Darum ist der Trend perfekt für Unentschlossene

Bei all den kursierenden Nageltrends fällt es oft nicht nur schwer, den Überblick über alle Styles zu behalten, sondern auch, sich überhaupt für einen zu entscheiden! Welche Farbe soll es diesmal werden? Oder doch lieber transparent? Vielleicht nude? Etwas Glitzer oder andere cute Details? Wenn die Wahl für ein Design nur nicht immer so schwierig wäre! Etwas Abhilfe haben uns da zum Glück bereits die stylischen Mix-&-Match-Nails verschafft – doch mal ehrlich: Wer hat schon die Zeit, die Geduld UND die Skills, sich regelmäßig um diesen aufwendigen Trend zu kümmern?

Genau hier kommen auch schon die Half-Half-Nails ins Spiel! Denn dieser Look vereint gleich mehrere Trends, ist super easy zu machen und erleichtert Unentschlossenen die Entscheidung für eine Farbe oder einen Style. Wieso? Weil, wie der Name bereits erahnen lässt, die Nagelhälften anders lackiert werden. Ob ihr euch dabei für zwei verschiedene Farben, Glitzer, goldene oder silberne Linien entscheidet, bleibt euch überlassen. Der Sinn des Trends ist, dass man durch die unterschiedlich gefärbten Hälfen einen Kontrast herstellt, der für Hingucker sorgt! Mit anderen Worten: Half-Half-Nails sehen nicht nur super aus, sondern dauern auch wirklich nicht lange, da ihr dafür absolut keine ausgereiften Nail-Artist-Kenntnisse benötigt.

Die schönsten Half-Half-Nails-Looks

Einen der besten Effekte von Half-Half-Nails haben wir euch bisher vorenthalten: durch die vertikale Linie wirken vor allem kurze Nägel optisch länger. Wie toll der Trend in unterschiedlichen Varianten aussehen kann, zeigen wir euch hier!

Die klassische Variante mit einer Hälfte kräftiger Farbe und einer anderen Hälfte nude:

Die festliche Variante mit dunklen Farben und Glitzer:

Und die verspielte Variante mit mehreren Farben und simplen Details:

So geht’s

Wir wiederholen: der Trend ist wirklich simpel, was ihn zu einem unserer liebsten Alltagsbegleitern macht. Alles, was ihr dafür benötigt, sind Nagellacke in unterschiedlichen Farben.

Schritt 1: Zuerst tragt ihr einen transparenten Base Coat auf und lasst diesen gut trocknen.

Schritt 2: Dann wählt ihr eine Farbe aus und lackiert nur eine Hälfte eures Nagels. Wenn ihr eine ruhige Hand habt, dann gelingt euch das mit präzisen Pinselstrichen. Für ein optimales Ergebnis könnt ihr euch ein Stück Papier auf die andere Nagelhälfte legen. Achtung: Kein Klebeband verwenden, denn die klebrigen Rückstände könnten dafür sorgen, dass der Lack nicht gleichmäßig haftet.

Schritt 3: Jetzt müsst ihr die farbige Hälfte nur noch trocknen lassen und mit einem Top Coat versiegeln. Wer zwei Farben miteinander kombinieren möchte, legt das Papier auf die getrocknete (!) andere Seite des Nagels und wiederholt das Ganze.