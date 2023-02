Jemandem die Liebe zu gestehen, ist nie leicht und oft eine große Überwindung. Laut Horoskop gibt es jedoch Sternzeichen, denen es besonders schwerfällt, sich zu öffnen und ihre Liebe ganz offen zu zeigen. Sie würden sich nämlich nie trauen, jemandem ein Liebesgeständnis zu machen.

Diese Tierkreiszeichen tun sich besonders schwer mit der Liebe.

Steinbock

Der Steinbock ist ein sehr rationales und distanziertes Sternzeichen. Geht es um die Liebe, dann kann er nur schwer aus seiner Haut. Kein Wunder, dass dem Steinbock Liebesgeständnisse nicht über die Lippen kommen. Auch Gefühle in Worte zu fassen, fällt dem Tierkreiszeichen nicht gerade leicht. Und bevor der Steinbock das überhaupt in Betracht zieht, muss er sich zu 100 Prozent sicher sein, dass sein Gegenüber dieselben Gefühle für ihn hat. Dem Steinbock muss man deshalb sehr viel Zeit geben und sehr geduldig sein.

Jungfrau

Die Jungfrau nimmt sich gerne viel Zeit, um sich über ihre Gefühle im Klaren zu werden. In Liebessachen ist das Sternzeichen nämlich besonders vorsichtig. Sie muss über jedes Gefühl und jede mögliche Situation doppelt und dreifach nachdenken. Denn sie geht nicht das Risiko ein, bei einem Liebesgeständnis eine Abfuhr zu bekommen. Niemals! Aus diesem Grund greift sie oft zu Vermeidungstaktiken, um ja nicht in die Situation eines Liebesgeständnisses zu kommen.

Stier

Der Stier ist nicht besonders romantisch. Und gerade in der Liebe denkt er nicht weit voraus. Eigentlich lebt er von Tag zu Tag und genießt jeden Moment. Entwickelt er starke Gefühle für eine Person, dann denkt er nicht groß darüber nach. Er lässt sich fallen und spricht trotz allem nicht viel darüber, was in ihm vorgeht. Damit stößt der Stier seinen potenziellen Partner/seine potenzielle Partnerin vor den Kopf. Denn mit dieser lockeren Einstellung vermittelt das Sternzeichen seinem Gegenüber, dass er sich nicht festbinden möchte.