Auf Tiktok macht wieder ein neuer Beautytrend die Runde. Viele Creator und User:innen trinken neuerdings mindestens einmal täglich Minztee. Der Grund? Das Heißgetränk gilt als DAS neue Wundermittel gegen Pickel und soll vor allem bei hormoneller Akne ein echter Gamechanger sein.

Eine Dermatologin verrät, ob das Getränk tatsächlich so wirkungsvoll ist.

Tiktok-Trend: Hilft Minztee bei Akne?

Viele von uns kennen sie: die allmonatlichen Breakouts, die fast schon pünktlich vor oder während der Periode sprießen. Hormonelle Akne ist ein leidiges Thema, über das nur selten gesprochen wird. Und doch betrifft es eben viele von uns. Auch wenn vermeintlich „schlechte“ Haut zu haben das normalste der Welt ist, freuen wir uns natürlich auch über Tipps und Tricks, mit denen wir den teils schmerzhaften Pusteln den Kampf ansagen können. Und hier kommt nun Tiktok ins Spiel. As we all know: Immer wieder machen bestimmte Beauty- und Gesundheitstrends die Runde. Ab und zu sind diese durchaus hilfreich, manchmal eher weniger. Der neueste Hype: Minztee!

Wer sich regelmäßig auf der Videoplattform herumtreibt, dürfte bereits festgestellt haben, dass verdächtig viele Creator und Influencer:innen aktuell auf das spezielle Heißgetränk setzen, um der Haut etwas Gutes zu tun. Genauer gesagt geht es meist um Grüne Minze aka Spearmint aka Speerminze aka Nanaminze. Ja, die Pflanzenart hat viele verschiedene Namen. Allerdings sollte man diese nicht mit Pfefferminze verwechseln. Dies ist nämlich eine andere Pflanzenart und hat offenbar auch einen etwas anderen Effekt auf die Haut.

Allein auf Tiktok hat der Hashtag #spearmintteaacne bereits über 2,8 Mio. Aufrufe. Der Hashtag #spearminttea verzeichnet sogar über 40 Mio. Aufrufe. Und, wenn man den Kommentaren unter den viralen Videos Glauben schenken mag, ist Nanaminztee tatsächlich ein echtes Wundermittel. „Bei mir funktioniert es, meine Haut ist deshalb viel klarer“, schreibt einer Userin zum Beispiel. Eine andere Tiktokerin kommentiert: „Ich liebe diesen Tee, meine zystische Akne hat sich richtig gebessert.“

Das sagt eine Dermatologin

Hormonelle Akne wird meist durch einen abfallenden Östrogen- und steigenden Testosteronspiegel ab der Zyklusmitte ausgelöst. Die Dermatologin und Tiktokerin Dr. Whitney Bowe (@drwhitneybowe) hat sich mit den vermeintlichen Benefits von Spearmint Tea befasst und kann bestätigen: „Minztee kann das Testosteronlevel im Körper tatsächlich senken und den Hormonspiegel etwas ausgleichen.“ Allerdings sei der Tee allein wohl nicht die ultimative Lösung. Die Ärztin empfiehlt das Heißgetränk eher als „netten Zusatz, falls andere Therapieformen bisher keine Wirkung zeigten“.

Studie bestätigt Effekt

Good to know: tatsächlich gibt es zu dem Thema bereits einige Studien. 2015 untersuchte zum Beispiel die American Academy of Dermatology die Effekte von Spearmint auf die Haut. 25 Prozent der Teilnehmenden, die über einen Zeitraum von einem Monat täglich zwei Tassen dieser Sorte tranken, bemerkten eine deutliche Besserung ihrer Akne. 51 Prozent berichteten nach drei Monaten von positiven Effekten. Die entzündungshemmenden und antibakteriellen Eigenschaften des Minztees können also tatsächlich dazu beitragen, die Entstehung von Pickeln zu verhindern.

So und falls ihr euch nun fragt, wie ihr den Tee am besten zubereitet; natürlich wären frische Minzblätter optimal. Ihr könnt euch aber auch getrocknete Minzblätter aus der Apotheke besorgen, einen gehäuften Esslöffel davon in einen Teebeutel geben und mit heißem Wasser (etwa 90°) übergießen. Wohl bekomm’s!