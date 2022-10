Das Leben von Karl Lagerfeld soll verfilmt werden. Jetzt steht fest, wer in die Rolle des deutschen Modeschöpfers schlüpfen wird: niemand Geringeres als Rockstar und Oscarpreisträger Jared Leto.

Der Charakterdarsteller outet sich zeitgleich als großer Fan des Modemoguls.

Jared Leto spielt Karl Lagerfeld in Filmbiografie

Karl Lagerfeld ist eine Ikone. Der 2019 im Alter von 85 Jahren verstorbene Modeschöpfer mit Zopf und dunkler Sonnenbrille war einer der bekanntesten Modeschöpfer unserer Zeit. Nun soll sein Leben verfilmt werden. Wer in die Rolle des Designers schlüpfen wird? Das Allround-Talent Jared Leto. Das verkündete der Oscarpreisträger jetzt auf seinem Instagram-Account und teilt dazu ein gemeinsames Foto mit dem Modeschöpfer.

Zu dem Foto schreibt der „House of Gucci“-Star euphorisch: „Karl war schon immer eine Inspiration für mich“. Er sei ein „wahrer Universalgelehrter, ein Künstler, ein Innovator, ein Leader und vor allem ein liebenswerter Mann“ gewesen. Der „Thirty Seconds to Mars“-Sänger teile mit dem Lagerfeld-Team eine „kreative Vision“, den Modeschöpfer respektvoll zu würdigen und zugleich die künstlerischen Möglichkeiten einer Filmbiografie auszureizen.

„Karl wäre stolz auf das, was wir gerade tun“

“Das ist der Moment, in dem sich ein Kreis schließt. Karl wäre stolz auf das, was wir gerade tun“, sagte Leto gegenüber „Women’s Wear Daily“. Im Interview mit der Zeitschrift erzählte das Schauspiel-Chamäleon zudem, dass er bei seinem ersten Treffen mit dem Designer gesagt habe, er würde ihn eines Tages in einem Film darstellen wollen. Lagerfeld sei von der Idee ganz angetan gewesen.

Der Charakterdarsteller erklärte dem Bericht nach zudem über das Biopic: „Es gibt eine Vielzahl von Beziehungen zu erforschen. Karl hatte eine mehr als 50-jährige Karriere, sodass er sowohl persönlich als auch beruflich vielen Menschen nahestand. Ich kann sagen, dass wir uns auf Schlüsselbeziehungen konzentrieren werden, die verschiedene Teile seines Lebens vermitteln.“

Aber der 50-Jährige wird nicht nur vor der Kamera stehen. Leto ist bei dem geplanten Projekt auch als Co-Produzent tätig. Er wird den Spielfilm gemeinsam mit dem Label House of Karl Lagerfeld produzieren. Der Film soll aktuell noch in der frühen Entwicklungsphase sein. Ein Regisseur stehe derzeit noch nicht fest.