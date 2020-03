In unzähligen Supermärkten sind die Regale leer: Klopapier ist zurzeit DAS Ding schlechthin. Denn offenbar hat jeder Angst, es könnte zu knapp werden. Deshalb machen einige Menschen Hamsterkäufe und horten Unmengen von dem “guten Stoff”.

Und jetzt ist es raus: Auch diese drei Sternzeichen hamstern Klopapier.

Skorpion

Der Skorpion ist ein ziemlich misstrauisches Sternzeichen. Und aktuell weiß er gerade nicht so recht, was er glauben kann und was nicht. Um für alles gerüstet zu sein, hat er deshalb nicht nur einen Vorrat an Desinfektionsmittel zu Hause. Zusätzlich hortet er auch unzählige Rollen Klopapier. Sicher ist sicher, man weiß ja nie!

Krebs

Social Distancing ist für den Krebs absolut kein Problem. Denn er verbringt ohnehin ziemlich viel Zeit alleine zu Hause. Und um jetzt noch weniger raus zu müssen als sonst, hat er sich mit allem eingedeckt, was er so braucht. Natürlich darf da jede Menge Klopapier nicht fehlen. Das hat der Krebs nämlich in ziemlich großen Mengen gehamstert. Mit einem ganzen Einkaufswagen voll war er zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen einer der ersten an der Kassa!

Jungfrau

Und auch die Jungfrau gehört zu den Klopapier-Hamstern! Sie ist bekannt für ihren Ordnungsdrang und ihren Perfektionismus. Kein Wunder also, dass dieses Sternzeichen vorgesorgt hat. Und zwar so richtig. Mit jeder Menge Klopapier. Wie viel genau es ist, das weiß sie selbst nicht wirklich. Sie hat einfach eingepackt, was sie bekommen konnte. Zu groß war ihre Angst, sie könnte am Ende mit leeren Händen dastehen! Jetzt ist sie für die nächsten Wochen garantiert safe und muss nicht raus. So fühlt sich die Jungfrau wohl.