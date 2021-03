In einer Trafik im 9. Wiener Bezirk wurde am Freitag eine Trafikantin mit Benzin übergossen und angezündet. Die Frau erlitt schwere Verbrennungen und schwebt laut Polizei in Lebensgefahr.

Ihr Ex-Freund soll die Tat begangen haben.

Trafikantin von Ex mit Benzin übergossen und angezündet

Kurz vor Mittag ist eine Trafikantin in ihrem Geschäft in der Nußdorferstraße im Wiener Bezirk Alsergrund von einem Mann mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und angezündet worden. Die Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei konnte sie offenbar noch den Namen des mutmaßlichen Täters nennen. Es dürfte sich dabei um ihren Ex-Freund handeln. Am Freitagnachmittag lief eine Großfahndung nach dem Täter. Nähere Details sind allerdings noch nicht bekannt.

Schwere Verbrennungen und Lebensgefahr

Ersten Informationen zufolge kam der Mann, ein 47-jähriger Österreicher, gegen Mittag in das Geschäft, überschüttete die Frau mit Flüssigkeit und zündete sie an. Das Opfer rannte daraufhin auf die Straße. Dort befand sich zufällig ein Wagen des Samariterbundes, so ein Sprecher der Wiener Berufsrettung gegenüber der APA. Die Sanitäter leisteten sofort erste Hilfe und löschten die brennende Frau. Sie wurde dann von der Berufsrettung stabilisiert und ins Krankenhaus gebracht.

Nun fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Man habe außerdem bereits Zeugen befragt. Die genauen Hintergründe für die schreckliche Tat sind derzeit offenbar noch unklar.

Insgesamt 27 Feuerwehrkräfte waren bei dem Vorfall ebenfalls im Einsatz. Denn auch in der Trafik war ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen mittlerweile löschen. Weitere Personen seien nicht verletzt worden.