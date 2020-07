Das Leben hat so manche Überraschungen für uns übrig und nicht alle davon sind positiv. Im Alltag treffen wir immer wieder auf Hürden, die unserem Glück im Weg stehen. Doch es gibt Menschen, die so einiges aushalten und mit jedem Problem umgehen können. Diese Stärke hängt manchmal sogar mit dem Sternzeichen zusammen.

Diese Sternzeichen sind nämlich extrem belastbar:

Löwe

Der Löwe ist nicht nur in der Tierwelt der König. Er ist auch König im Bewältigen von Problemen. Seine Stärke kommt dabei aber nicht nur von seinem großen Selbstbewusstsein, sondern auch von seiner Fähigkeit, andere um Hilfe zu bitten. Denn das Sternzeichen versucht nie, Probleme alleine zu lösen, sondern bittet seine Mitmenschen um Unterstützung. Dadurch kann es mit das allem umgehen, was ihm in den Weg geworfen wird.

Widder

Der Widder ist für seine Freunde oftmals der Fels in der Brandung. Egal wie hektisch und problematisch eine Situation ist, das Sternzeichen lässt sich nie aus der Ruhe bringen. Auch wenn der Widder selbst nicht mehr weiter weiß und gestresst ist, lässt er sich das nicht anmerken, sondern überspielt es mit seinem Humor. Deswegen verlassen sich Freunde und Familie auch gerne immer wieder auf den Widder. Denn er ist eben sehr belastbar.

Jungfrau

Die Jungfrau ist sehr optimistisch und sieht selten Schwarz. Das ist es auch, was sie so belastbar macht. Denn das Sternzeichen bleibt in jeder Situation gelassen und sucht nach dem besten Weg, ein Problem zu lösen. Dabei hält sie auch so einiges an Stress aus. Ihre Kollegen, ihre Freunde und auch ihr Partner verlassen sich gerne blind auf die Jungfrau. Das Sternzeichen ist aber stark genug, um das auszuhalten.

Krebs

Der Krebs liebt die Harmonie und möchte, dass all seine Beziehungen funktionieren. Das gilt sowohl für die berufliche als auch private Ebene. Deswegen schafft er es immer, ein offenes Ohr für die Probleme andere zu finden. Selbst, wenn ihm traurige oder belastende Dinge anvertraut werden, kann das Sternzeichen gut damit umgehen.