Na, schon in Weihnachtsstimmung? Spätestens, wenn man die eigenen vier Wände mit Weihnachtsdeko tapeziert hat, trällert man doch automatisch Songs wie „Last Christmas“ und „Let It Snow“. Wer aber noch keinen Schimmer hat, welche Art von Dekoration es sein soll, kann sich hier ein bisschen Inspiration holen.

Denn die folgen Instagram-Accounts versprühen jede Menge Christmas-Mood!

Der perfekte Christbaum

Hand hoch, wer unzählige Kisten voll mit Christbaumkugeln und Baumbehang aus den letzten Jahrzehnten zuhause hat! Statt immer wieder neuen Schmuck zu kaufen, könnte man doch einfach mal ein Best-of der letzten Jahre zusammenstellen, sich seine Favoriten rauspicken und den Weihnachtsbaum dann trotzdem so schmücken, dass alles zusammenpasst.

Dieser italienische Interieur-Account macht’s vor:

DIY-Deko

DIY-Dekoration ist auch in diesem Jahr voll im Trend! Wie etwa ein Weihnachtsbaum, der nur aus Draht, Kugeln und Schleifen besteht. Wer möchte, kann das hübsche Dekoelement auch noch mit ein paar Lichterketten verschönern oder einen selbstgemachten Adventkalender dran hängen.

Blair aus Ohio zeigt, wie toll das aussieht:

Niemals ohne Lichterketten

Apropos Lichterketten: Die sind zu Weihnachten einfach ein Muss! Denn nichts schreit mehr nach Keksen und Glühwein, als Lichterketten, die im Haus und/oder draußen um die Wette strahlen (die Stromrechnung lassen wir jetzt mal außen vor). Wer das Lichtelement nicht unbedingt am Baum anbringen möchte, kann einen Vorhang draus machen und die Lichter einfach am Fenster oder an der Wand befestigen.

Deko-Expertin Helena aus Schweden weiß, wovon sie spricht:

Tischdeko on point

Weihnachten wäre nur halb so schön, wenn nicht auch die Tischdeko nach einem bestimmten Farb- oder Design-Element ausgewählt wird. Auch hier gilt: Erstmal alles sammeln, was man zuhause so findet und dann seiner Kreativität freien Lauf lassen! Hübsche Servietten und eine Menge hoher Kerzen, machen so einiges her.

Kristen aus Arizona führt folgen Interieur-Account auf Instagram, der es auf schlichte Farben und einen Glam-Faktor abgesehen hat:

Eindrucksvolle Servietten-Technik

Und wenn wir schon bei Servietten sind: Aus Stoff wirken sie gleich nochmal festlicher! Wie wäre es in diesem Jahr außerdem mal mit einer ganz speziellen Falttechnik, die super einfach funktioniert und die Gäste garantiert zum Staunen bringt? Zum Beispiel, in Form eines Weihnachtsbaumes. Das Beste: Man benötigt hierfür nicht mal einen Serviettenring, damit die Stoffteile ihre Form behalten.

Der Account von Westwing enttäuscht in Sache Deko wirklich nie:

Weihnachtliche Träume

Wer sagt denn, dass Weihnachtsdeko nur bis ins Wohnzimmer reicht? Auch beim Schlafen und Aufwachen wollen wir sofort daran erinnert werden, dass die schönste Zeit des Jahres ansteht! Also schnappt euch eure Weihnachtsdeko und fangt an, auch alles rund um euer Bett zu schmücken. Schritt eins: Weihnachtliche Farben in Sachen Bettwäsche und Kuscheldecken. Schritt zwei: Überschüssige Tannenzweige an der Wand und über dem Bett anbringen. Schritt drei: Genießen.

Rachel aus Utah hat da ein paar nützliche Tipps: