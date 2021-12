Nur einen Tag nach ihrer Totgeburt spricht „Selling Sunset„-Star Maya Vander über ihren schweren Verlust in einem Instagram-Posting. Dort gab sie bisher regelmäßige Schwangerschafts-Updates für ihre Fans. Doch nun postete sie schweren Herzens über den schwersten Tag ihres Lebens.

Erst im Juli gab sie bekannt, dass Baby Nr.3 ihr Weihnachts-/ Chanukah-Geschenk sein werde.

Maya Vander bringt Sohn tot zur Welt

Auf ihrem Instagram-Account spricht die Maklerin der erfolgreichen Netflix-Produktion „Selling Sunset“ über ihren schmerzlichen Verlust. Hier hatte sie ihre Fans normalerweise regelmäßig mit süßen Updates über ihre Schwangerschaft versorgt. Dieses Mal hatte sie jedoch keine schönen Neuigkeiten. Donnerstagabend sei der schwerste Tag ihres Lebens gewesen, denn sie hatte ihren Sohn Mason tot auf die Welt gebracht. „Gestern war der härteste Tag in meinem Leben. Ich hatte eine Totgeburt in der 38. Woche“, schreibt sie auf ihrem Insta-Kanal.

Ihre Familie und sie sei am Boden zerstört. „Anstatt ein Baby zur Welt zu bringen, darf ich mit einer Erinnerungsbox nach Hause gehen. Das wünsche ich niemandem“, schreibt Maya in ihrem jüngsten Post. Anfangs sei es ein ganz normaler, wöchentlicher Kontrolltermin gewesen, der sich dann aber schnell in einen Albtraum verwandelte, erzählt die gebürtige Israelin.

Stille Geburt in der 38. Woche

Niemals hätte sie geglaubt, dass ihr das passieren könnte. „Ich habe immer davon gehört, aber ich hätte nie gedacht, dass ich ein Teil der Statistik sein würde„, so die 39-Jährige. Sie hätte ein Baby auf die Welt gebracht, das aussah, als würde es schlafen und das werde sie für immer verfolgen.



Was letztens Endes zur stillen Geburt geführt habe, ist noch unklar. Dem Us Weekly Magazin verriet die berühmte Maklerin aber in einem exklusiven Interview, dass sie schon Tage zuvor weniger Bewegung von Mason gespürt habe.