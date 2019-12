Letztes Weihnachten haben sich Liam Hemsworth und Miley Cyrus das Ja-Wort gegeben. Leider hielt die Ehe nicht lange. Seit August leben die beiden Stars getrennt. Er reichte die Scheidung ein. Das hindert den 29-jährigen Schauspieler aber nicht daran, sich für die Liebe anderer zu freuen.

Er überraschte nämlich spontan seine Fans Katie und Shane, die an der australischen Goldküste Hochzeit feierten.

Liam Hemsworth crasht Strand-Hochzeit

Katie und Shane heirateten in einem Beach-Club an der Goldküste in Australien. Zufälligerweise war zur selben Zeit auch Schauspieler Liam Hemsworth in der Nähe, der die Strandbar mit einem Freund besuchte. Als er auf die Hochzeit aufmerksam wurde, wollte er dem frisch getrauten paar anscheinend persönlich gratulieren und mischte sich deshalb unter die Hochzeitsgesellschaft. Die Daily Mail veröffentlichte nun Fotos von der überraschten Braut und dem Hochzeitscrasher. “Er war sehr gut gelaunt, machte Fotos mit dem Brautpaar und gratulierte ihnen”, berichtete der Hochzeitsfotograf. Die Braut sei schockiert und überglücklich gewesen.

Hochzeit vor einem Jahr

Vor fast einem Jahr stand der Schauspieler selbst vor dem Traualtar. Zu Weihnachten 2018 nahm er seine langjährige Freundin, Sängerin Miley Cyrus zur Frau. Die Ehe hielt allerdings nicht lange. Im Sommer gaben sie bekannt, sich scheiden lassen zu wollen. Seither hat man beide bereits mit anderen Partnern gesichtet. Miley war kurz nach dem Ehe-Aus mit ihrer Freundin Kaitlynn Carter zusammen. Die Affäre hielt allerdings auch nicht lange. Seitdem ist die “Wrecking Ball”-Interpretin mit dem Sänger Cody Simpson liiert. Spekulationen zufolge sollen sie aber bereits wieder getrennt sein. Liam hat man Beziehungen zu “Dynasty”-Star Maddison Brown und zuletzt mit dem Model Gabriella Brooks nachgesagt.