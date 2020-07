Für drei Sternzeichen könnte es in diesem Jahr noch richtig spannend werden. Denn auf sie wartet eine ganz besondere Zeit. Sie erfahren im Sommer nämlich, dass sie schwanger sind.

So aufregend wird der Sommer 2020 für diese drei Sternzeichen:

Zwillinge

Zwillinge, die ihren Seelenverwandten bereits gefunden haben, sind in diesem Jahr endlich dazu bereit, in der Beziehung den nächsten Schritt zu wagen. Während das für die einen bedeutet, zusammenzuziehen, geht es für Zwillings-Frauen, die schon länger in einer glücklichen Beziehung sind, sogar noch einen Schritt weiter: Nachwuchs ist in Planung. Und das geht für manche schneller als gedacht. Denn schon diesen Sommer macht eine Schwangerschaft den Zwilling richtig glücklich. Zufriedener könnte dieses Sternzeichen 2020 nicht sein.

Widder

Schon lange freut sich der Widder darauf, endlich eine Familie zu gründen und sesshaft zu werden. Nach unzähligen Ups and Downs im Dating Leben gibt es für die Widder-Frau schon seit längerem den richtigen Mann an ihrer Seite und es läuft in der Liebe besser denn je. Der perfekte Zeitpunkt also, um den nächsten Schritt zu wagen. Und der kommt schneller als gedacht. Denn schon diesen Sommer wird der Widder schwanger. Mit dieser frohen Botschaft wird das etwas verrückte Jahr 2020 also doch noch perfekt.

Löwe

Wer hätte das gedacht? Auch der sonst so abenteuerlustige Löwe, der ständig Abwechslung braucht, ist endlich bereit für etwas Routine und ein gefestigtes Leben. Zumindest jene Löwen-Frauen, die den richtigen Partner an ihrer Seite gefunden haben, sind bereit, sich fallen zu lassen und sich mehr auf ihre Beziehung zu konzentrieren. Und da läuft es sogar so gut, dass der nächste Schritt nicht mehr lange auf sich warten lässt. Denn noch diesen Sommer kommt die große Überraschung: ein Baby!