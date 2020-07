Schöne Kleidung, teure Möbel, extravagante Geschenke: Manche Menschen lieben einfach die materiellen Dinge im Leben. Sie legen besonders viel Wert auf Statussymbole. Das kann übrigens auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen.

Diese Sternzeichen sind extrem materialistisch:

Löwe

Der Löwe liebt einfach die glitzernden und schillernden Dinge des Lebens. Er holt sich sein Selbstbewusstsein oft durch teure Kleidung oder Schmuck. Geht es dem Sternzeichen mal nicht so gut, hilft ihm oftmals ein kleiner Shopping-Trip. Schlechtes Gewissen hat der Löwe dabei nie, immerhin gönnt er sich gerne etwas. Das Tier zu seinem Sternzeichen ist immerhin königlich und nach diesem Motto lebt auch der Löwe.

Widder

Der Widder führt in der Astrologie die 12 Sternzeichen an. Deswegen muss er auch bei allem Pionier sein. Und das bedeutet auch, dass er die neuesten Produkte immer als Erster ausprobiert. Das neueste Smartphone oder die aktuellste VR-Brille sind gerade auf den Markt gekommen: Man kann sich sicher sein, dass sie bereits in der Wohnung des Widders liegen. Dem Sternzeichen macht es auch nichts aus, seine Geldbörse dafür zu leeren.

Stier

Der Stier arbeitet hart und belohnt sich dafür auch sehr gerne selbst. Ob eine neue Küchenmaschine, die ihm den Alltag erleichtert oder ein neues Sportgerät fürs Home-Workout: Der Stier freut sich über jedes neue Gerät. Immaterielle Dinge, wie etwa eine Reise oder nette Worte, geben dem Sternzeichen einfach nicht das gleiche Gefühl, wie der Inhalt eines brandneuen Pakets.