Auch Tiere gehen mit offenen Augen durchs Leben. So kam es auch, dass ein Bär in einem Wildtierpark im US-Bundesstaat Colorado eine Kamera entdeckte, die seine Neugier geweckt hat. Also blieb er davor stehen und knipste in etwa 400 Fotos von sich selbst.

Das Ergebnis seines Selfie-Shootings hat der Park jetzt im Netz veröffentlicht.

Bär schießt hunderte Selfies

Eigentlich wollte der Wildtierpark „Open Space and Mountain Parks“ in Boulder, Colorado, einige Kameras aufstellen, um das Treiben der dort lebenden Tiere zu beobachten, und um zu verhindern, dass Menschen in ihren sensiblen Lebensraum eindringen. Doch das Ergebnis war schlussendlich viel besser, als sie erwartet hätten. Denn bei der Auswertung der Kamera ist dem Team ein Bär aufgefallen, der das Versteck von einer der Wildkameras aufgespürt zu haben schien und offenbar die Chance witterte, sich perfekt in Szene zu setzen.

Denn das kräftige Tier startete einfach mal mit einer Selfie-Session, bei der mehr als 400 Fotos entstanden sind. Immer wieder kehrte der Bär zur Kamera zurück, neigte seinen Kopf nach links, nach rechts und streckte ab und an sogar die Zunge raus. Echte Modelqualitäten also! Die Bildreihe veröffentlichte der Park schließlich auf Twitter und zauberte damit zahlreichen Menschen ein Lächeln ins Gesicht. „Diese Bilder brachten uns zum Lachen und wir dachten, dass das anderen auch so geht“, so Philip Yates, ein Sprecher des Park-Teams.

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies.🤣 Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c — Boulder OSMP (@boulderosmp) January 23, 2023

Selfie-Bär hat bereits viele Fans

Während viele aufmerksame User:innen auf Twitter anmerken, dass Bären um diese Zeit eigentlich schon fest in ihrem Winterschlaf schlummern sollten, klärt der Wildtierpark auf, dass diese Bilder bereits vom Jahresende 2022 stammen. Dennoch wollte man den Menschen jetzt eine Freude damit machen. Und das ist auch gelungen! Denn der Selfie-Bär, wie er genannt wird, konnte bereits viele Fans für sich begeistern.

Einige fordern, dass der Bär sein eigenes Insta-Profil starten sollte und viele feiern das Tier dafür, dass es Selfies macht und dabei vollkommen ohne Filter auskommt. Andere wiederum finden, dass es absolut nachvollziehbar sei, dass der Bär diese große Menge an Bildern von sich geschossen hat. Schließlich knipsen wir doch alle mehrere Hundert Fotos von uns, nur um schlussendlich ein passendes davon auszuwählen.