Sie sollen zwar gerade mal 12 Tage verheiratet gewesen sein und dennoch erbst sie zehn Millionen Dollar von ihm: Die Rede ist von Pamela Anderson und Kurzzeit-Ehemann Jon Peters. Kurz nach ihrer angeblichen Scheidung, 2020, erfuhr man allerdings, dass die beiden überhaupt nie legal verheiratet waren.

In einem neuen Interview schwärmen beiden voneinander und beteuern, bis heute gute Freunde zu sein.

Ex von Pamela Anderson vererbt ihr zehn Millionen Dollar

Anfang 2020 wurde bekannt, dass Pamela Anderson den Filmproduzenten Jon Peters geheiratet hat. Doch nur 12 Tage später sollte bereits eine angebliche Scheidung der ohnehin nicht offiziellen Ehe folgen. Die beiden sollen sich aber auch jetzt, drei Jahre später, noch gut verstehen. In einem aktuellen Gespräch mit Variety hatte Pamela nichts als gute Worte für ihren Kurzzeit-Ehemann übrig. „Er ist großartig und hat einen großen Einfluss auf mein Leben gehabt. Ich liebe ihn über alles.“

Und auch Jon Peters schwärmt gegenüber dem Magazin über seine Ex: „Ich werde Pamela immer lieben, sie ist immer in meinem Herzen“. Dann verrät er, dass sogar vorhabe, der 55-Jährigen eine hohe Geldsumme zu vererben. „Tatsächlich habe ich ihr zehn Millionen Dollar in meinem Testament vermacht. Und das weiß sie nicht einmal. Niemand weiß das. Ich sage es nun zum ersten Mal vor Ihnen. Ich sollte es wahrscheinlich nicht sagen. Das ist also für sie, ob sie es braucht oder nicht.“ Und was sagt Pam dazu? Bisher hat sich die Schauspiel-Ikone noch nicht zu Wort gemeldet.

„Lebenslanger Familienfreund“

Nach der Überraschungshochzeit von Pamela und Jon im Jahr 2020, gab der Filmproduzent dem Branchenmagazin The Hollywood Reporter Einblicke, was ihn an Pam so fasziniert. „Pamela hat nie ihr volles Potenzial als Künstlerin gesehen. Sie muss noch richtig glänzen. Es steckt viel mehr in ihr, als man auf den ersten Blick sieht, sonst würde ich sie nicht so sehr lieben. Es gibt überall schöne Mädchen. Ich könnte mir eine aussuchen, aber seit 35 Jahren will ich nur Pamela. Sie macht mich wild – auf eine gute Art. Sie inspiriert mich. Ich beschütze sie und behandle sie so, wie sie es verdient, behandelt zu werden.“

Das hat wohl nicht ganz so geklappt, wie es sich der heute 77-Jährige vorgestellt hat. Denn nur wenige Tage später bestätigte Anderson, ebenfalls gegenüber The Hollywood Reporter, dass die beiden eigentlich gar nicht rechtskräftig verheiratet waren. „Das Leben ist eine Reise und die Liebe ist ein Prozess“, so Pamela damals. „Mit dieser universellen Wahrheit im Hinterkopf haben wir gemeinsam beschlossen, die Formalisierung unserer Heiratsurkunde zu verschieben und unser Vertrauen in den Prozess zu setzen. Danke, dass Sie unsere Privatsphäre respektieren.“

Doch auch wenn Pam und Jon schlussendlich nie legal den großen Schritt gewagt haben, sind beide noch im Herzen des anderen verewigt. Peters sei ein „lebenslanger Familienfreund“, stellte Pamela klar. Übrigens: Auch die letzte Ehe von Pamela Anderson hielt keine Ewigkeit. Nach der „Scheidung“ von Jon Peters heiratete sie zwar im selben Jahr noch ihren Bodyguard Dan Hayhurst, doch nach nicht mal einem Jahr Ehe, haben sich die beiden wieder scheiden lassen.