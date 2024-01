Erst kürzlich wurde bekannt, dass Jason Momoa und seine Ex Lisa Bonet sich jetzt auch ganz offiziell scheiden lassen. Jetzt gibt der Schauspieler Einblicke in seinen Alltag und enthüllt: er lebt auf der Straße.

Ganz so dramatisch wie es klingt ist die Situation allerdings nicht!

Jason Momoa „Ich habe noch nicht einmal ein Zuhause“

Bereits im Oktober 2020 sollen sich Jason Momoa und Lisa Bonet getrennt haben. Jetzt wurde auch offiziell die Scheidung eingereicht und unzählige Fans des „Aquaman“-Stars fragen sich: Wie verbringt Jason Momoa jetzt eigentlich seine Zeit – und wo könnte man ihn denn ganz zufällig antreffen?

In einem Gespräch mit „Entertainment Tonight“ gibt Jason Momoa jetzt erste Einblicke in seinen Alltag – und lässt auch gleich durchblicken, dass es gar nicht so einfach ist, ihn aufzuspüren und ein gaaanz zufälliges Meet-Cute zu inszenieren. Denn der Kinostar enthüllt: Einen fixen Wohnsitz hat er derzeit gar nicht. „Ich habe noch nicht einmal ein Zuhause“, enthüllt der 44-Jährige. „Ich lebe auf der Straße.“

Aber bevor wir ihm jetzt alle einen „Unterschlupf“ anbieten und Spendenaufrufe starten, eine kleine Entwarnung. Denn Momoa hat sich für sein Leben auf der Straße freiwillig entschieden. Es ist also keine Frage von fehlendem Vermögen, sondern ein Wunsch nach Freiheit. „Ich bin immer an diesen seltsamen Orten“, sagt er. „Ihr werdet mich auf der Straße finden. Das passiert andauernd. Die Leute fragen: ‚Was zum Teufel machst du in unserer Heimatstadt?'“

„Ich hätte ein freies Zimmer“

Doch das Herumreisen hat für den Star auch berufliche Gründe. Zum einen muss er für Filmaufnahmen ständig reisen, wie etwa demnächst für die „Minecraft“-Verfilmung, für die er eine Zeit lang in Neuseeland leben wird. Gleichzeitig arbeitet der Schauspieler aber auch seit längerer Zeit an der Dokureihe „On the Roam“, in der er seine Passion für das Reisen damit verbindet, mit vielen Leuten in Kontakt zu treten. „Ich liebe die Idee, einfach mit ganz normalen Menschen zusammen zu sein und mein Handwerk, das Filmen, auszuüben und es ihnen dann zu zeigen.“

In der Dokureihe besucht Momoa deshalb Handwerker:innen, Musiker:innen und Sportler:innen, während er durch die USA reist. Für ihn sei das eine große Inspirationsquelle, die er in der Serie mit dem Publikum teilen will. Erste Einblicke, wie das aussehen kann, gibt es im Trailer für „On the Roam“; bereits am 18. Jänner 2024 wird die Serie auf Max ausgestrahlt.

Doch so sehr Momoa das Leben in absoluter Freiheit auch liebt, ein Blick in die Sozialen Medien zeigt, dass viele ihm ein permanentes Plätzchen anbieten würden. Denn seit Bekanntgabe der Scheidung von Lisa Bonet betonen unzählige Fans online, wie schön es ist, dass „Aquaman“ wieder Single ist.

Dass er jetzt auch kein fixes Zuhause hat, ist für manche Fans nur noch mehr Motivation. „Ich hätte ein freies Zimmer“, kommentiert etwa ein Fan auf X. Und auch wir im miss Headquarter würden bestimmt ein Plätzchen für den Star finden, falls er doch noch einmal sesshaft werden möchte 😉