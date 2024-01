Der deutsche Schauspieler Daniel Brühl verwandelt sich für eine neue Serie auf Disney+ in den ikonischen Modeschöpfter Karl Lagerfeld. Jetzt hat der Streamingdienst ein erstes Foto veröffentlicht, auf dem der 45-Jährige in der Rolle des Designers zu sehen ist.

Wann die Serie veröffentlicht wird, ist dagegen noch nicht bekannt.

Bild zeigt Daniel Brühl als Karl Lagerfeld

Sowohl Daniel Brühl als auch Karl Lagerfeld zählen mittlerweile zu Größen in Deutschland aber auch international. Während Brühl mit seinem Schauspieltalent bereits mehrfach für den Golden Globe nominiert war, hat es Lagerfeld geschafft, sich in Paris zu einem der gefragtesten Modeschöpfer zu etablieren. Da scheint es nur logisch, dass der Schauspieler nach dem Tod von Karl Lagerfeld im Jahr 2019 in einer Serie über das Leben des Designers in seine Rolle schlüpft.

Die französische Produktion „Kaiser Karl“ zeigt die Anfänge von Lagerfeld in den 1970er-Jahren in Paris. Die geplanten sechs Episoden der Serie, zu sehen auf Disney+, zeigen den außergewöhnlichen Aufstieg der Modeikone und geben einen Einblick, wie Karl mit seinem Gespür für Luxus und Trends die Laufstege und Edel-Boutiquen dieser Welt eroberte.

Bild zeigt Daniel Brühl als Karl Lagerfeld

Bis die Serie erscheint, müssen wir uns wohl noch etwas gedulden. Denn aktuell ist noch kein Startdatum von „Kaiser Karl“ bekannt. Allerdings teilte der Streamingdienst auf Instagram jetzt einen ersten Einblick von Brühl, der sich in den französisch-deutschen Modeschöpfer verwandelte. Darauf zu sehen: die Silhouette des 45-jährigen Schauspielers mit der für Karl Lagerfeld typischen Frisur, einem kurzen Pferdeschwanz.

„Kaiser Karl“, entwickelt von Isaure Pisani-Ferry, Jennifer Have und Raphaëlle Bacqué, soll laut Pressemitteilung „eine Mischung aus Romantik, Ehrgeiz und dem unermüdlichen Streben nach Anerkennung“ zeigen. Bacqué ist übrigens auch die Autorin der gleichnamigen Biografie, auf der die Serie basiert.

Auch Jared Leto bald als Modeschöpfer zu sehen

Die französische Serie ist nicht die einzige Produktion, die nach dem Tod des Designers in Planung ist. Auch in Hollywood gibt es großes Interesse an einem Biopic über Karl Lagerfeld. Demnach soll kein Geringerer als Jared Leto in die Rolle des mit 85 Jahren verstorbenen Modeschöpfers schlüpfen. Laut Deadline sollen sogar drei von Karls engsten Vertrauten an dem Film beteiligt sein. Darunter etwa seine Kommunikationsberaterin, die 35 Jahre lang mit der Ikone zusammengearbeitet hat. Auch der Vorstandschef des Hauses Lagerfeld sowie sein persönlicher Assistent und Bodyguard sollen an der Produktion mitwirken.

Jared Leto selbst verband eine besondere Freundschaft mit Karl. „Karl war immer eine Inspiration für mich“, so der Oscar-Preisträger gegenüber Deadline. Um seinen Freund zu ehren, zeigte sich Leto während der letzten Met-Gala in New York sogar als lebensgroße Choupette, die legendäre Katze von Karl Lagerfeld.