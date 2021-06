Die Polizei in Graz-Umgebung sucht derzeit einen Tierquäler, der einen Hasen zuerst getötet, geköpft und anschließend angezündet und an einen Baum genagelt hat. Das ist bereits der zweite Vorfall, bei dem ein Hase auf diese Art getötet wurde.

Erst im April fand ein Wanderer ebenfalls einen toten Hasen, der an einen Baumstumpf genagelt wurde.

Hase an Baum genagelt

Die Polizei in Hausmannstätten im Bezirk Graz-Umgebung sucht derzeit einen Tierquäler. Ein Spaziergänger meldete am Sonntag (20. Juni) der örtlichen Polizei, dass er einen toten Hasen gefunden habe. Das Tier wurde geköpft, angezündet und anschließend an einen Baumstumpf genagelt. Die Beamten konnten den Täter bisher noch nicht ausfindig machen. Doch der Kadaver des Tieres wurde der Veterinärmedizinischen Universität Wien zur Untersuchung gebracht. Die Polizei hofft, dass auf dem Tier noch verwertbare Beweise zu finden sind.

Zweiter Vorfall dieses Jahr

Das ist bereits der zweite Fall dieser Art im Bezirk Graz-Umgebung in diesem Jahr. Bereits Ende April fand ein Spaziergänger im Wald ebenfalls einen Hasen, der an einen Baumstumpf genagelt wurde. Auch bei diesem Tier fehlte der Kopf. Außerdem wurde der Hase auch noch gehäutet. Woran das Tier genau gestorben war, konnte damals allerdings nicht ermittelt werden, da es bereits zu lange tot war. Jetzt hofft die Polizei verwertbare Beweise an dem neuen Kadaver zu finden und den Tierquäler zu schnappen.