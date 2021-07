Ashley Graham wandte sich gestern mit einer süßen Botschaft an ihre Follower. Via Instagram verkündete die 33-Jährige, dass sie und ihr Ehemann Justin Ervin nun ihr zweites Kind erwarten.

Seit ihrer ersten Schwangerschaft geht sie auf Social Media gezielt gegen die Stigmatisierung bestimmter Aspekte des Mutter-Seins vor.

Ashley Graham wird zum zweiten Mal Mutter

Via Instagram verkündete das Model gestern die frohen Neuigkeiten. In dem Posting posiert die 33-Jährige vor einer grünen Landschaft in einem aufgeknöpften hellblauen Hemdkleid und präsentiert stolz ihren runden Babybauch. Das Foto kommentiert sie mit den Worten: “Das letzte Jahr war voll mit kleinen Überraschungen, großem Kummer, vertrauten Anfängen und neuen Geschichten. Ich fange erst gerade an das alles zu verarbeiten und feiere, was das nächste Kapitel für uns bedeutet”. Neben ihren Fans gratulierten ihr auch einige Stars zur Schwangerschaft.

“Wegen meiner Schwangerschaftsstreifen fühle ich mich wie eine Superheldin!”

Seitdem die 33-Jährige mit Sohn Isaac zum ersten Mal Mutter geworden ist, spricht sie offen über die Tabuisierung von bestimmten Aspekten des Mutterdaseins. Das Model legte großen Wert darauf, unter anderem offen über den Druck nach der Schwangerschaft wieder in Form zu kommen, zu sprechen. Zudem geht Ashley gezielt gegen die Stigmatisierung des Stillens in der Öffentlichkeit vor, indem sie sich selbst regelmäßig stillend auf ihrem Insta-Account zeigt. Dafür findet die Model-Mama auf Social Media sehr viel Zuspruch. In einem Elle-Interview verrät sie außerdem, dass sie sich durch ihre Schwangerschaftsstreifen fühlen würde, wie eine Superheldin. “Ich werde immer daran erinnert, dass unsere Körper dafür geschaffen wurden das zu leisten. Es ist so eine schöne Sache Leben in diese Welt zu bringen, das hatte ich vor der Geburt nie realisiert.”

Ihr Geheimrezept für eine langjährige Beziehung: Sex

Im Januar 2020 wurde Ashley zum ersten Mal Mutter. Das Paar hatte sich bereits im Jahr 2010 das JA-Wort gegeben, umso schöner, dass ihre Familie jetzt größer wird. Auf die Frage, was ihr Geheimnis für eine langjährige Beziehung und Ehe sei, antwortet sie der Elle “Einfach immer Sex haben!”