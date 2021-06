RTL hat bekannt gegeben, dass der Sender eine Neuauflage der “Pumuckl”-Serie aus den 1980er Jahren dreht. Die neue Serie der rothaarigen Kultfigur wird man dann auch auf TVNOW streamen können.

Einen genauen Starttermin gibt es vorerst noch nicht. Doch die Dreharbeiten sollen bereits im Frühjahr 2022 beginnen.

Neue “Pumuckl”-Serie bestätigt

Die Kultfigur Pumuckl bekommt schon bald eine neue Serie. Schon seit November 2020 ist bekannt, dass die Produktionsfirma Neue Super eine Neuauflage der Serie plant und mit einigen Sendern bereits im Gespräch ist. Jetzt steht fest: “Neue Geschichten vom Pumuckl” wird schon bald auf RTL und TVNOW zu sehen sein. “‘Meister Eder und sein Pumuckl’ war in den 1980er Jahren eine der beliebtesten Kinderserien Deutschlands. Die Geschichten über den kleinen, rothaarigen Kobold und seine Streiche haben bis heute Kultstatus und bekommen jetzt ein neues Kapitel”, heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account von TVNOW.

Dreharbeiten starten im Frühjahr

Einen genauen Starttermin für die Neuauflage von “Meister Eder und Pumuckl” gibt es bisher noch nicht. Allerdings sollen die Dreharbeiten im Frühjahr 2022 in München beginnen. Die Regie wird Marcus H. Rosenmüller übernehmen, der für viele Filme, wie “Wer früher stirbt, ist länger tot” und “Trautmann” bekannt ist. Aber was erwartet uns in der neuen “Pumuckl”-Serie überhaupt? Die Details sind derzeit noch nicht bekannt. Laut RTL soll es sich aber an die alte Serie anknüpfen und man wolle nicht zu viel verändern.