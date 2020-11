Selbstbewusstsein ist etwas, mit dem man nicht einfach geboren wird. Im Großen und Ganzen hat unsere Selbstsicherheit mit den Dingen zu tun, die uns im Leben widerfahren. Aber dennoch gibt es so manche Gewohnheiten, die nur jene Menschen haben, die besonders selbstbewusst sind.

Diese 5 Dinge tun nur Menschen mit einer Extraportion Selbstbewusstsein:

1. Das tun und sagen, was man auch wirklich meint

Selbstbewusste Menschen versprechen nichts, was sie nicht halten können und wissen genau, was sie können und nicht können. Sie sind sich ihrer selbst eben bewusst. Ihren Worten folgen Taten. Sie würden nie etwas sagen, hinter dem sie nicht zu 100 Prozent stehen. Menschen mit hohem Selbstbewusstsein wissen genau, was sie wollen und überlegen gut, bevor sie eine Entscheidung treffen. Sie haben klare Prioritäten und Ziele und wissen, wann sie einen Kompromiss eingehen müssen und wann es besser ist, nein zu sagen.

2. Sie lassen sich von anderen nicht erniedrigen

Selbstbewusste Menschen sind stark und stolz. Sie kennen sich selbst und ihre Schwächen und Fehler sehr gut und schätzen die Person, zu der sie geworden sind. Deshalb würden sie es auch niemals zulassen, dass andere diese Person beleidigen. Sie treten für sich ein und lassen andere nicht auf ihnen herumtrampeln. Wer ein starkes Selbstbewusstsein hat, hört auch nicht auf negative Kommentare von anderen und macht einfach weiter wie bisher. Das heißt allerdings nicht, dass selbstbewusste Menschen keine Kritik einstecken können.

3. Sie haben keine Angst davor, Fehler einzugestehen und etwas zu ändern

Man lernt nie aus. Jeder Tag bringt uns etwas Neues bei und selbstbewusste Personen wissen das auch ganz genau. Sie ziehen sich nicht beschämt zurück, wenn sie einen Fehler gemacht haben, sondern sehen diesen ein und arbeiten an sich selbst damit er nicht wieder passiert. Außerdem werfen sie nicht gleich das Handtuch, wenn etwas nicht funktioniert. Sie versuchen etwas so lange, bis es endlich klappt.

4. Sie entschuldigen sich

Wer sich seiner selbst sehr sicher ist, kann auch einmal vor anderen seine Schwächen eingestehen. Statt sich für etwas zu rechtfertigen und seinen Mitmenschen zu erklären, wieso man einen gewissen Fehler gemacht hat, entschuldigen sich selbstbewusste Menschen einfach. Sie haben aus ihren Fehlern gelernt, wissen, wieso sie passiert sind und müssen das aber nicht allen anderen auch noch erklären. Sie entschuldigen sich einfach und arbeiten weiter an sich.

5. Sie vergleichen sich mit niemandem

In einer Zeit von Social Media ist es schwer, sich nicht pausenlos mit anderen zu vergleichen. Aber auch offline ist man stets mit der Versuchung konfrontiert, sich mit seinen Geschwistern, Freunden oder Kollegen zu vergleichen. Das bringt uns aber nicht weiter und nagt auch an unserem Selbstbewusstsein. Selbstsichere Menschen wissen das ganz genau und halten sich stets vor Augen, dass jeder Mensch eigene Stärken und Schwächen hat. Statt sich mit anderen zu vergleichen, fokussieren sie sich lieber auf sich selbst.