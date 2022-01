Lasst bitte alles stehen und liegen! Wir haben hier etwas für euch, das euren Tag garantiert aufheitern wird: Eine Enten-Modenschau! In Australien laufen die Tiere einen eigenen Duckwalk und präsentieren dabei jeweils drei Outfits.

Seit mehr als 30 Jahren gibt es dieses tierische Spektakel in Sydney bereits.

Enten-Modenschau begeistert das Netz

Vergesst die New York Fashion Week und sowieso alles, was ihr bisher über Mode gehört habt! Denn in Australien gibt es eine Gruppe an Enten, die jedes Jahr ihre liebsten Outfits präsentiert. Dabei watscheln die Tiere einen Laufsteg, der aus Wiese besteht, entlang und zeigen sich jeweils in einem Alltags-Outfit, eleganter Abendkleidung und in einem glamourösen Hochzeitslook. Und nein, das ist kein Scherz! Es gibt sogar Bilder und Videos davon, die ihr euch sofort ansehen solltet.

Seit bereits mehr als 30 Jahren haben die Enten ihren großen Auftritt bei der „Pied Piper Duck Show“, die jährlich zu Ostern stattfindet. Organisiert wird das tierische Fashion-Spektakel von Bauer Brian Harrington, dem die Enten auch gehören. Auch wenn die Enten-Modenschau bereits seit mehreren Jahrzehnten existiert, scheint das Netz gerade wieder neue Begeisterung dafür entfacht zu haben. Vielleicht, weil wir einfach alle Dinge sehen wollen, die uns zur Abwechslung mal zum Lachen und nicht zum Verzweifeln bringen. Oder, weil Enten einfach toll sind und die einzige Möglichkeit, wie sie noch toller werden, ist, wenn sie Kleidung und klitzekleine Hüte tragen…

Diese Enten sind echte Fashionistas

Und wer jetzt denkt, dass die Enten einfach nur ein paar Strick-Überwürfe tragen, so wie es Hunde oft tun, liegt vollkommen falsch! Denn die Tiere schmeißen sich so richtig in Schale. Von einem aufgestellten Kragen über Rüschenröcke, Barock-Kleidchen und Hüten in den verschiedensten Varianten ist wirklich alles mit dabei.

I have just found out about the Sydney Annual Duck Fashion Show pic.twitter.com/gOdiKj1Pad — rachel 💕 (@rachellord22) July 29, 2020

Auch ein waschechter Königslook war bereits zu sehen. Genauso wie Kostüme, die an einen adeligen Jäger erinnert. Fehlt eigentlich nur noch das Monokel.

Hier nochmal ein Close-up einer Ente mit Mini-Hut samt Feder und Blumen-Dress:

on my way to solve a murder mystery in the english countryside pic.twitter.com/rKazaDEo6w — the moon’s wife (@bookishseawitch) July 30, 2020

Und das absolute Highlight ist ja wohl das Brautpaar, samt Zylinder und Schleier: