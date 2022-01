Dass Fast-Fashion unserer Umwelt enorm schadet, ist schon lang kein Geheimnis mehr. Um der Erde etwas Gutes zu tun, ist es natürlich ein guter Anfang, mehr in Secondhand-Kleidung und nachhaltige Labels zu investieren. Noch besser ist es aber, kleine Näh-Hacks zu lernen, damit ihr kleine Näharbeiten bei „kaputten“ Textilien ganz schnell selbst machen könnt.

Diese easy DIY-Videos helfen euch, kleinere Näharbeiten von Hand selbst zu machen.

Diese einfachen Näh-Hacks sind mega hilfreich

Unser Verhältnis zu Mode ist komplett bizarr. Wenn wir zum Beispiel ein Loch in unserer Socke finden, dann kaufen wir uns meistens ganz selbstverständlich neue. Dabei wäre es so viel umweltfreundlicher, das Loch zu stopfen. Doch nur wenige von uns haben gelernt, wie das geht. Deshalb haben wir hier leichte DIY-Tutorials für euch herausgesucht, mit deren Hilfe ihr die kleinen Näh-Tricks ganz schnell lernen könnt.

1. Knopf annähen

Der Faden an Hemden, Blusen und Hosen, der Knöpfe dort halten soll, wo sie sein sollen, wird mit der Zeit einfach locker. Vom Waschen und ständigen Auf- und Zuknöpfen gibt der Faden irgendwann einfach nach. So näht ihr ihn wieder an:

2. Socken Stopfen

Ein Loch in der Socke ist schnell geschehen. Aber es braucht nicht sofort ein neues Paar. Socken stopfen ist nämlich mega easy.

3. Loch in Cardigan zunähen

Nach einer gewissen Zeit lösen sich Fasern im gestrickten Material. Das ist ganz normal. Das Loch kann man aber jeder ganz einfach wieder zunähen.

4. Herausstehenden Stofffaden einnähen

Wir alle haben schon mal ein Kleidungsstück gekauft und erst danach gemerkt, dass ein Faden im Material heraussteht. Aber dieses Problem lässt sich ab sofort ganz leicht lösen.

5. Unsichtbare Naht

Wenn zum Beispiel eine Naht am Kissen mittendrin aufgeht, möchten wir nicht unbedingt, dass man beim Zunähen unsere Unfähigkeit sieht. In dem Fall ist es besonders hilfreich, wenn man weiß, wie der sogenannte Matratzen- oder Leiterstich geht.

6. Hosen kürzen

Ihr probiert eine Hose an, sie passt eigentlich wie angegossen, aber sie ist einfach zu lang? Kein Problem, denn Hosenbeine kürzen könnte nicht einfacher sein. Dafür braucht ihr auch keine Nähmaschine.