Es ist wieder einiges passiert in Mexiko. In Folge 8 vollzieht der Bachelor einen Kussmarathon, er wird bei Jana-Maria „ganz wuschig“ und neben all dem Liebeschaos lernen die verbliebenen Kandidatinnen nun auch Dominiks Mama kennen.

Und ja, die Folge war so cringe, wie sie sich anhört.

Bachelor Folge 8: Kandidatinnen lernen Dominiks Mama kennen

Okay, langsam wird es ernst in Mexiko! Der Bachelor Dominik wagt den nächsten Schritt. In Folge 8 treffen die fünf verbliebenen Frauen nämlich auf seine Mama. Bevor er der „Bachelor“ wurde, hatte Dominik seiner Mutter gerade einmal zwei Frauen vorgestellt. Und nun sind es gleich fünf auf einmal. Wegen Corona dürfen sich die beiden aber nicht einmal umarmen. Richtig unangenehm wird es aber erst, als Dominik ihr von seiner bisherigen Reise berichtet. Mit vier Frauen habe er geknutscht, aber „ich hab‘ mit keiner Frau ineinander geschlafen.“ Danke für die Info, Dominik!

In Gesprächen in kleinerer Runde fühlt Mama Stuckmann den Schwiegertochter-Anwärterinnen auf den Zahn. Jana-Maria und Nele versuchen die Schwiegermama in spe mit Geschenken zu überzeugen, wobei Jana-Maria wiedermal über das Ziel hinausschießt und gleich drei Mitbringsel überreicht. (Die ganze Szene ist so cringe, dass wir an dieser Stelle eine Toilettenpause empfehlen)

Bild: RTL

Doch Dominiks Mama kommt im Anschluss zu einem klaren Ergebnis: „Was zu dir vom Wesen am besten passen würde, sind Jana-Maria, Nele und Christina.“ Gesagt, getan – Dominik setzt Mamas-Rat gleich in die Tat um: Er schickt Chiara nach Hause.

Der Kussmarathon beginnt

Nach dem Abschied geht das Liebesabenteuer für Nele, Jana-Maria, Christina und Anna weiter. Die Verbliebenen gehen mit Dominik auf die obligatorischen Einzeldates.

Los geht es mit Nele. Erst kaufen die beiden ein, dann kochen sie Spaghetti. Der Bachelor outet sich als Anfänger in der Küche (weshalb wundert uns das jetzt nicht?). Klassische Rollenverteilung gibt es dann auch noch beim obligatorischen Kuscheln auf dem Sofa. Als es darum geht, wer beim Küssen den ersten Schritt macht, sagt Nele: „Du bist doch der Mann“. Das muss man Dominik wohl nicht zweimal sagen – er küsst Nele zärtlich.

Bild: RTL

Jana macht den „Bachelor“ ganz wuschig

Mit der leidenschaftlichen Jana-Maria scheint ein alltägliches Treffen kaum möglich. Der Bachelor rekelt sich mit ihr auf einer Liege. Es wird verbal geflirtet, auch körperlich wird es eng: „Du hast deine Hand auf meiner Titte“, lässt Jana-Maria den Bachelor wissen. Nach heftigem Geflirte kommt es auch da dann zum Geknutsche. Jana-Maria ist happy und der Bachelor „ganz wuschig“.

Bild: RTL

Im Vergleich zu den vorherigen zwei Dates wird es mit Christina schon fast etwas langweilig. Obwohl Dominik zu Christina noch nicht wirklich einen Draht aufgebaut hat, nimmt er bei einem Spaziergang am Strand sofort ihre Hand – vermutlich, um zumindest etwas Spannung in die Sache zu bekommen. Zwischen den beiden bleibt es aber kumpelhaft und große Überraschung: Ein Kuss fällt nicht.

Bild: RTL

Die große Aussprache zwischen Dominik und Anna

Der Date-Marathon geht weiter mit Anna. Zwischen den beiden gibt es aber erstmal einiges zu klären. Konkret geht es um eine Situation beim Glamping: Dort hatte Anna sich angeblich über seinen Tanzstil lustig gemacht (wir erinnern uns an die Petz-Aktion von Jana-Maria). Und er hat sie danach in Verlegenheit gebracht, als er sie zum Tanzen zwingen wollte.

Beide schildern ihre Intention und entschuldigen sich letztendlich. Sie tanzen – diesmal zum Glück einvernehmlich – und küssen sich dann auch noch. Der dritte Kuss in Episode 8 ist also gefallen – und der Bachelor muss erstmal „seine Gefühle ordnen“!

Bild: RTL

Chiara und Christina müssen gehen

Schließlich muss sich der Bachelor dann in der „Nacht der Rosen“ wieder entscheiden. „Keine leichte Aufgabe“, wie er erklärt. Na ja, für uns als Zuseher ist es dann nicht ganz so schwer. Als Dominik sein Gefühlschaos halbwegs geordnet hat, schmeißt er wie zu erwarten Chiara auch Christina raus. Somit steht fest: Nele, Anna, Jana-Maria dürfen sich auf die berühmten Dreamdates freuen!