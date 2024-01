Nach den Golden Globes gibt es eigentlich nur noch ein Thema: Was haben sich Lovebirds Timothée Chalamet und Kylie Jenner während der Preisverleihung verliebt zugehaucht? Und worüber hat Selena Gomez mit ihren BFFs Taylor Swift und Keleigh Teller gelästert?

Ein Lippenleser behauptet jetzt, ganz genau zu wissen, worüber die Promis getuschelt haben.

Golden Globes: Das sollen sich Timothée Chalamet und Kylie Jenner zugeflüstert haben

Während bei den Golden Globes für viele die Preisverleihung samt den Nominierten im Fokus stehen, können andere nicht mehr aufhören, über Lovebirds Timothée Chalamet und Kylie Jenner zu sprechen. Ein Video, das die beiden bis über beide Ohren verliebt und knutschend zeigt, sorgt gerade für einen Mega-Hype im Netz. Doch nicht etwa, weil Timothée und Kylie öffentlich ihre Zuneigung zueinander zeigen, sondern deshalb, weil alle rätseln, was sich das Paar zugeflüstert haben könnte.

Der forensische Lippenleser Jeremy Freeman behauptet laut Page Six jetzt, ganz genau zu wissen, was sich das Paar zu sagen hatte. Demnach soll der „Wonka“-Star seiner Freundin gegenüber davon geschwärmt haben, wie „wunderbar“ sie doch sei. Kylie wiederum spielte auf dem Video mit der Halskette von Timothée und soll angemerkt haben, dass diese sehr „schön“ sei. Dann wird’s laut Freeman spannend. Denn die Unternehmerin hat dem Schauspieler ihre Liebe gestanden. „Ich liebe dich“, soll Kylie gehaucht haben. Timothée daraufhin: „Du bist mir wirklich sehr wichtig“. Dann gibt’s noch einen weiteren steamy Kuss.

Grund genug für die X-Community, sich eine Meinung über das Paar zu bilden. Einige feiern das Knistern, das zwischen den beiden zu spüren ist. Andere freuen sich für das Liebesglück von Kylie und Timothée.

I think they are cute together…😍♥️ — Ms.B 🦋 (@papillon129) January 8, 2024

Und wieder andere nutzen den viralen Moment, um ein Meme nach dem anderen zu teilen. Etwa diese Userin, die die beiden Stars mit einem verliebten Teenie-Couple vergleicht.

timothée chalamet and kylie jenner at the golden globes pic.twitter.com/Lm9GOTxHGF — jasmine (@jasiashley) January 8, 2024

Oder dieser User, der scheinbar ziemlich genervt von dem Live-Geknutsche des Paares während der Preisverleihung war.

Having to watch Timothée Chalamet and Kylie Jenner make out every 29 seconds pic.twitter.com/nmCgA4CAgQ — t (@cIitarek) January 8, 2024

Hat Selena Gomez über Timothée und Kylie gelästert?

Der romantische Austausch zwischen Timothée und Kylie war allerdings nicht der einzige Klatsch, über den die Welt mehr wissen wollte. Auch ein kurzer Moment, der Selena Gomez zeigte, während sie ihren BFFs Taylor Swift und Keleigh Teller scheinbar Gossip erzählte, ging viral. Denn alle fragten sich: Worüber haben die drei denn bitte gesprochen? Auch hier will Lippenleser Freeman die Antwort entschlüsselt haben.

Offenbar soll die „Only Murders in the Building“-Darstellerin den beiden erzählt haben, dass sie ein Foto mit Timothée Chalamet machen wollte, dieser jedoch verneinte. Andere wollen wiederum erkannt haben, dass Kylie diejenige gewesen sein soll, die Selena verboten habe, ein Foto mir ihrem Boyfriend zu machen. So oder so, die Folge blieb die gleiche: geschockte Blicke von Taylor und Keleigh, die ihr Entsetzten über den Gossip nicht verbergen können. Das Video dazu seht ihr hier.

Insider verrät, was wirklich passiert ist

Dass es sich dabei um reine Gerüchte handeln soll und die Ergebnisse des Lippenlesers nicht der Wahrheit entsprechen, teilte jetzt ein Insider aus Selena Gomez‘ Kreisen mit. Denn gegenüber People verrät die Person, dass Selena sich „absolut nicht auf Timothée oder Kylie bezogen“ habe, als sie mit Taylor und Keleigh sprach. Ganz im Gegenteil: Selena sei dem Paar an diesem Abend nicht mal begegnet; somit konnte es auch gar nicht erst zu dieser Situation kommen.

Doch wie ist das Internet überhaupt auf dieses wilde Gerücht gekommen? Dafür müssen wir kurz ausholen und euch mit spicy Stargossip versorgen. Denn Kylie Jenner ist gut mit Hailey Bieber, der Frau von Justin Bieber, befreundet. Dieser wiederum war lange in einer On-off-Beziehung mit Selena Gomez, was die Sängerin und das Model laut Netz zu natürlichen Feindinnen macht, obwohl beide immer wieder beteuerten, nicht im Streit zu liegen. Da scheint es für viele also naheliegend zu sein, dass Kylie wohl Selena hassen muss, um ihrer Freundin Hailey den Rücken zu stärken. Ob das wirklich so ist, wissen wohl nur die beiden. Und auch, worüber Selena mit ihren Girls gesprochen hat, bleibt ein Geheimnis …