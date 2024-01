Beängstigend: Ein angeblicher Stalker wurde festgenommen, nachdem er vor dem Haus der US-Sängerin und Schauspielerin Miley Cyrus aufgetaucht war. Der Mann trug ein Geschenk mit sich, dass er ihr bei seinem Besuch geben wollte: Ein Stofftier.

TMZ zufolge, sei der angebliche Stalker nun bei der Polizei.

Miley Cyrus alarmiert Polizei

So toll die Welt der Stars für viele zu erscheinen mag, wünscht man sich manches mal lieber nicht in der Haut des einen oder anderen Promis zu stecken. Viele Celebrities haben bereits Erfahrung mit Stalking gemacht, darunter auch Miley Cyrus. Die amerikanische Zeitung TMZ berichtet, dass ein 52-Jähriger Mann am frühen Freitagmorgen in der Nähe von dem Haus des amerikanischen Stars, verhaftet wurde. Er soll vor ihrem Haus aufgetaucht sein, mit der Intention, der Sängerin ein Geschenk zu übermitteln. Wie eine Quelle gegenüber der Zeitung berichtet, soll es sich bei dem Geschenk um ein Stofftier gehandelt haben.

Wie das Medium aus Polizeikreisen erfahren haben will, ist das Eindringen einer verdächtige Person gegen 1 Uhr morgens auf dem Grundstück des Stars gemeldet worden. Doch bis zu Miley schaffte es der mutmaßliche Stalker nicht. Ihre Sicherheitsleute hielten ihn fest und warteten auf die Ankunft der lokalen Polizei. Anschließend wurde der Mann angeblich abgeführt und danach wegen Verstoßes gegen einen Gerichtsbeschluss festgenommen, laut TMZ zumindest. Das gruseligste an der ganzen Sache: Der 52-Jährige ist Miley kein Unbekannter. Sie meldete ihn bereits zuvor schon einmal bei der Polizei.

Der Stalker ist dem Star bereits bekannt

Letztes Jahr im September gewährte das Gericht dem amerikanischen Celebrity Schutz vor dem angeblichen Stalker, wie Daily Mail berichtet. Zu dieser Zeit berichtete TMZ darüber, dass Miley in ihrer Klageschrift gegen den 52-Jährigen Mann behauptete, dass er wenige Tage nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis seinen Weg zu ihr nach Hause machte. Er habe ihr zuvor schon unerwünschte Briefe geschickt und soll darin seine Obsessionen detailliert beschrieben haben, die bis in das Jahr 2018 zurückreichen. Vielleicht handelte es sich bei dem Stofftier-Geschenk als einen creepy „Liebesbeweis“ aus seiner Stalker-Sicht, wie einige vermuten. Zum Glück hat es der Mann nicht ins Haus der 31-Jährigen geschafft – wie beängstigend!