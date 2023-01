Haltet eure Watchlist bereit, denn wir haben einige Serien, die UNBEDINGT in eure Streaming-Pläne müssen. Denn 2023 ist voller neuer Serienhighlights und Fortsetzungen, über die wirklich jeder sprechen wird.

Wir haben die 23 interessantesten Serien für euch zusammengestellt.

Die aufregendsten Serien 2023

2023 wird wohl nicht nur filmtechnisch ziemlich aufregend, sondern auch beim Thema Serien. Denn in den kommenden zwölf Monaten bieten Streamingdienste und Co einige Highlights, die zum Bingewatching ermutigen. Shows, die ihr auf gar keinen Fall verpassen dürft, denn sie werden wohl oder übel DAS Gesprächsthema in eurem Freundeskreis, auf der Arbeit und den Sozialen Medien. Aber keine Sorge, wir haben den Serien-Überblick für euch!

1. Kaleidoskop

Das Jahr startet schon aufregend mit der einzigartigen Thrillerserie „Kaleidoskop“. Denn diese Serie über einen Tresorraub kann in beliebiger Reihenfolge angesehen werden. Das Publikum entscheidet, welchem Handlungsstrang sie folgen wollen.

Startdatum: ab 1. Jänner auf Netflix

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞📞📞

2. Ginny & Georgia Staffel 2

Es wird dramatisch! Denn „Ginny & Georgia“ geht in die lang ersehnte zweite Staffel und die Teenager müssen erkennen: Erwachsenwerden kann ganz schön furchtbar sein. Alleine der Trailer stellt klar: hier gibt es jede Menge Gesprächsstoff für Twitter, TikTok und Co.

Startdatum: ab 5. Jänner auf Netflix

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞

3. Welcome to Chippendales

Die Chippendales auf Disney Plus? Ja, 2023 ist das möglich. Denn „Welcome to Chippendales“ erzählt die Geschichte hinter den strippenden Männern – und zeigt, wie ein Mann sich das Konzept ausdachte, die Welt der Stripclubs revolutionierte und ganz schön schnell in zwielichtige Geschäfte rutscht.

Startdatum: ab 11. Jänner auf Disney Plus

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞📞

4. Ich bin ein Star, holt mich hier raus

Es ist endlich wieder so weit: Das „Dschungelcamp“ geht in die nächste Runde – und garantiert uns damit zwei Wochen Reality-TV der Extraklasse. Dramen, Streitereien und Ekelprüfungen sind garantiert.

Startdatum: ab 13. Jänner auf RTL

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞📞📞

5. Die wilden Neunziger

Wenig überraschend geht der Nostalgie-Trend auch 2023 weiter und es wird Zeit für ein Spin-Off. Den Anfang macht die Fortsetzung von „Die wilden Siebziger“, in der die Tochter von Donna und Eric den Sommer bei ihren Großeltern verbringt – inklusive Gastauftritten des Originalcasts.

Startdatum: ab 19. Jänner auf Netflix

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞

6. Shrinking

Ein trauernder Therapeut, der einfach beschließt, seinen Patient:innen ganz genau zu sagen, wie ER sich fühlt? Und das alles als Comedy-Serie mit „How I Met Your Mother“- Star Jason Segel und Harrison Ford?! Das kann eigentlich nur großartig werden.

Startdatum: ab 27. Jänner Apple TV+

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞



7. You Staffel 4

Joe Goldberg aka Will Bettelheim ist zurück – und versucht, als Professor Jonathan Moore ein neues Leben anzufangen. Aber wir wissen doch alle: ohne Mord, Totschlag und Intrigen kann er einfach nicht leben.

Startdatum: Teil eins ab 9. Februar auf Netflix, Teil zwei ab 3. März

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞📞📞

8. The Mandalorian Staffel 3

„Star Wars“-Fans aufgepasst: „The Mandalorian“ geht in die dritte Staffel. Und jede Menge Action, Abenteuer und unglaubliche Enthüllungen sind bei dieser Serie wirklich garantiert.

Startdatum: ab 1. März auf Disney Plus

Gesprächsstoff-Faktor:: 📞📞📞

9. Daisy Jones and the Six

2023 hat natürlich auch schöne Überraschungen für Buchliebhaber:innen bereit. Denn der Roman „Daisy Jones and the Six“ von Taylor Jenkins Reid wird zur Serie. Es geht also zurück in die wilden 70er und das Buch, das seit Monaten auf TikTok gefeiert wird, kommt endlich auf die Leinwand.

Startdatum: ab 3. März auf Prime Video

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞📞📞



10. Shadow and Bone Staffel 2

Auch Fantasy-Fans kommen 2023 natürlich wieder auf ihre Kosten. Denn mit „Shadow and Bone – Legenden der Grisha“ folgt die zweite Staffel zu einer der aufregendsten Fantasy-Serien, die Netflix zu bieten hat. Die Fanblogs werden also wieder heiß laufen (alleine schon wegen Ben Barnes in der Hauptrolle!)

Startdatum: ab 16. März auf Netflix

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞

11. Yellowjackets Staffel 2

Es war wohl eine DER Serienüberraschungen des vergangenen Jahres. Das Flugzeug-Absturzdrama „Yellowjackets“ dominierte wochenlang die Sozialen Medien und sorgte für die unterschiedlichsten Fan-Theorien. Auch Staffel zwei wird wohl wieder voller Mysterien, Verwirrungen und Spannung sein.

US-Startdatum: 24. März auf Showtime (hierzulande ist noch kein Startdatum bekannt)

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞



12. Loki Staffel 2

Marvel scheint für 2023 wirklich große Pläne zu haben. Denn neben zahlreichen Filmen, die erscheinen werden, folgen auch einige Serienhighlights. Ganz vorne mit dabei ist etwa die zweite Staffel von „Loki“, bei der das Publikum noch mehr Infos über die Multiversen bekommen soll.

Voraussichtlicher Start: Sommer 2023 auf Disney Plus

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞📞📞

13. Succesion Staffel 4

Auch die Erfolgsserie „Succession“ geht 2023 in die nächste Runde und wird in der vierten Staffel wohl wieder für einige hitzige Twitter-Diskussionen sorgen.

Voraussichtlicher Start: Frühjahr 2023 auf HBO (hierzulande ist noch kein Startdatum bekannt)

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞📞📞

14. Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Wohl kaum eine Serie war in den vergangenen Jahren so erfolgreich wie „Bridgerton“. Kein Wunder also, dass Netflix das Regency-Universum so gut es geht ausnutzen möchte. Und was hilft da am besten? Richtig: Spin-Offs. In „Queen Charlotte: A Bridgerton Story“ erfahren wir deshalb mehr über die Geschichte der Queen und die Frage, wie sie eigentlich zu ihrem einflussreichen Posten gekommen ist.

Voraussichtlicher Start: 2023 auf Netflix

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞📞📞





15. Heartstopper Staffel 2

2023 wird es natürlich auch wieder Zeit für Romantik. Und wenn man über Rom-Com-Serien der Vergangenheit spricht, kommt man einfach nicht an „Heartstopper“ vorbei. Kein Wunder also, dass die LGBTQ-Teen-Rom-Com für 2023 eine zweite Staffel bekommt. Auch wenn noch nicht viel über die zweite Staffel bekannt ist, eines ist sicher: es wird bestimmt herzerwärmend.

Voraussichtlicher Start: 2023 auf Netflix

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞📞📞



16. Agatha Coven of Chaos

It was Agatha all along. Die Rolle der Hexe Agatha war DER Shostopper in „WandaVision“ und hat dementsprechend schon lange ein eigenes Spin-Off verdient. Und laut Disney soll dieses sogar schon 2023 folgen. Genaue Infos über den Inhalt gibt es zwar noch nicht, aber wenn wir eines aus „WandaVison“ gelernt haben, dann wohl, dass so einige Geheimnisse enthüllt werden.

Voraussichtlicher Start: Winter 2023 auf Disney Plus

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞📞📞



17. Gen V

Apropos Spin-Off. Natürlich will auch Prime Video so sehr wie möglich von den eigenen Erfolgen profitieren. Die derbe Superhelden-Serie „The Boys“ bekommt also auch ein eigenes Spin-Off und eines stellt schon der erste Teaser klar: es wird mindestens genau so derbe, heftig und spannend!

Voraussichtlicher Start: 2023 auf Prime Video

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞



18. The Idol

Lily-Rose Depp und The Weeknd in einer Serie über das Pop-Business? Das muss doch extravagant werden!

Voraussichtlicher Start: 2023 auf HBO (hierzulande ist noch kein Startdatum bekannt)

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞



19. The Witcher Staffel 3

Rund um „The Witcher“ gab es in den vergangene Wochen so einiges an Aufregungen. Denn, dass Henry Cavill die Rolle des Geralt schon bald an den Nagel hängt, schockierte viele Fans. Die dritte Staffel wird seine letzte sein – dementsprechend hoch sind die Erwartungen der Fans.

Voraussichtlicher Start: Sommer 2023 auf Netflix

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞📞



20. Never Have I Ever Staffel 4

Es gibt gute und schlechte Nachrichten: Die guten: „Never Have I Ever“ bekommt eine vierte Staffel, die voraussichtlich 2023 auf Netflix erscheinen wird. Die schlechten Nachrichten: es soll die finale Staffel werden. Umso aufregender wird wohl das Liebesdreieck zwischen Devi, Paxton und Ben.

Voraussichtlicher Start: 2023 auf Netflix

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞📞



21. The Crown Stafel 6

Und noch ein Serienhighlight geht in die finale Staffel: „The Crown“ wird nämlich mit den finalen Folgen der sechsten Staffel die Geschichte rund um Queen Elizabeth II zu Ende erzählen. Und auch, wenn ein genaues Startdatum noch nicht bekannt ist, eines ist sicher: es wird dramatisch. Denn Teil der Handlung wird auch der Tod von Lady Diana sein.

Voraussichtlicher Start: Winter 2023 auf Netflix

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞📞📞



22. The Marvelous Mrs. Maisel Staffel 5

Und weil aller guten Dinge ja bekanntlich drei sind, hat 2023 voraussichtlich noch ein drittes Serienfinale in petto. Denn „The Marvelous Mrs. Maisel“ wird mit der fünften Staffel – die laut Insidern noch in diesem Jahr veröffentlicht wird – zu Ende gehen.

Voraussichtlicher Start: 2023 auf Prime Video

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞



23. Avatar: The Last Airbender

Zu guter Letzt gibt es 2023 auch eine zweite Chance. Denn „Avatar: The Last Airbender“ wird wieder zur Serie – dieses Mal als Realverfilmung. Fans des Franchises wissen: als das letzte Mal eine Realverfilmung geplant war, ging diese richtig in die Hose. Bleibt also zu hoffen, dass Netflix aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und die Kultserie wieder zum Leben erweckt.

Voraussichtlicher Start: 2023 auf Netflix

Gesprächsstoff-Faktor: 📞📞📞📞