Wie es um das eigene Liebesleben steht, kann man anhand seines Sternzeichens herausfinden. So weiß man, ob man einer von den Menschen ist, die ihre Beziehung unbeabsichtigt zerstören.

Denn vor allem diese drei Sternzeichen neigen dazu, ihre eigene Beziehung zu sabotieren.

1. Fisch

Der Fisch ist besonders nah am Wasser gebaut und schafft es einfach nicht, mit Kritik umzugehen. Vor allem Kritik von der Person, die er über alles liebt, ist für ihn kaum zu ertragen. In solchen Situationen bricht der Fisch meist in Tränen aus. Für das Gegenüber kann das mit der Zeit ziemlich anstrengend sein. Der Fisch sollte versuchen, nicht stets alles persönlich zu nehmen.

2. Löwe

Dieses Sternzeichen muss einfach immer das letzte Wort haben. Alles, was er sagt, stimmt – auch wenn es eigentlich falsch ist. Der Löwe schafft es einfach nicht, seine Fehler zuzugeben. Auf Dauer kann das für den Partner ziemlich nervtötend sein. Der Löwe muss lernen, die Dinge auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen.

3. Krebs

Dem Krebs fällt es sehr schwer, sich voll und ganz einem anderen Menschen zu öffnen. Wenn der Partner glaubt, alles über den Krebs zu wissen, könnte ihm nach einiger Zeit auffallen, dass es immer noch das ein oder andere Geheimnis gibt. Für manche ist das ein Vertrauensbruch. Hier erwarten sie von dem Krebs, dass er sich vollends öffnet. Sonst wird es immer wieder zu Beziehungsproblemen kommen.