Nach mehreren Jahrzehnten auf diesem Planeten meinen viele, einfach allwissend zu sein – und jetzt kommen wir ins Spiel! Denn hier findet ihr sechs ultra-mindblowing Fakten, die euch bestimmt aus den Latschen kippen lassen.

Viel Spaß bei euren ganz persönlichen „WTF?!“-Momenten …

1. Hausschweine können nicht in den Himmel schauen, auch wenn sie sich noch so bemühen

Diese Tatsache gehört mit Sicherheit in die Kategorie „traurige Tierfakten“: Dass Schweine ihre Nahrung durch Schnüffeln und Wühlen in der Erde suchen, beweist, dass sich diese Tiere eher in der bodennahen Region wohlfühlen – aber dass Hausschweine einfach niemals den Himmel sehen können, ist wirklich sehr bedauerlich. Grund dafür ist ihr Körperbau, denn dieser ist so kompakt, dass Hals und Nacken es nicht zulassen, den Kopf derartig zu verrenken. Dazu kommt noch, dass ihre Augen von den großen Hängeohren verdeckt werden, sobald sie ihren Blick nach oben richten …

2. Laut der chinesischen Zeitrechnung ist jeder ein Jahr älter

Andere Länder, andere Sitten: Die ostasiatische Zählweise für das Alter einer Person beginnt nicht bei null, sondern bei eins. Am Tag seiner Geburt ist man in diesem Fall also schon ein Jahr alt – denn gezählt wird nicht, wie viele Jahre man bereits (vollständig) gelebt hat, sondern in wie vielen. Achtung, jetzt wird’s tricky: Am Neujahrstag (um den 1. Februar) wird man unabhängig von seinem Geburtstag automatisch ein Jahr älter. Diese Zählweise wird heutzutage neben China auch in Japan, Südkorea und Vietnam verwendet.

3. Das Wort „Club“ in Club-Sandwich ist eine Abkürzung für „Chicken, Lettuce under Bacon“

Während viele möglicherweise denken, dass dieses Gericht vom Namen her früher nur in exklusiven Klubs serviert wurde, sieht es in der Realität ganz anders aus. Jap, diese neue Erkenntnis muss man erst mal sickern lassen. Übrigens: Das erste Rezept für ein Club-Sandwich ist bereits in den 1890ern in den USA aufgetaucht. Seit mehr als 130 Jahren zählt das saftige Brötchen also nun schon zu den Go-to-Snacks, wenn’s mal schnell gehen muss!

4. Das gelbe Plastikding im Kinder-Überraschungsei soll einen Eidotter darstellen

Mal ehrlich: Wie alt musstet ihr werden – und vor ­allem: wie viele Schokoeier habt ihr bereits

verschlungen –, um das zu realisieren? Der Hersteller selbst hat sich dazu auch schon geäußert und bestätigt, was viele Hobbydetektive bereits im Alleingang heraus­gefunden haben. Gut, so weit hergeholt ist dieser Marketinggag eigentlich gar nicht – aber beim Naschen denkt man eben an andere Dinge als an die originalgetreue Beschaffenheit von Eiern, richtig?

5. Wenn man mit den Fingern schnippt, entsteht das Geräusch nicht durch das Berühren der Finger, sondern weil der Mittelfinger den Handballen streift

Fingerschnippen will gelernt sein! Wer es richtig gut beherrscht, kann damit im Takt schnippen und sogar verschiedene Tonlagen erzeugen. Zur Über­raschung vieler funktioniert es aber ganz anders, als man denkt: Der Fakt, dass das Snap-Geräusch gar nicht beim Aneinanderreiben von Mittelfinger und Daumen entsteht, wird für das eine oder andere erstaunte Gesicht sorgen. Viel Spaß beim Ausprobieren!

6. Kürbisse zählen eigentlich gar nicht zum Gemüse, sondern gehören zur Gattung der Beeren

Wieder etwas gelernt: Der Kürbis ist wohl die ­größte Beere der Welt. Es gibt auch eine ganz simple Erklärung, warum uns Mutter Natur hier an der Nase ­herumführt: Als Beeren bezeichnet man Früchte, deren Samen direkt im Fruchtfleisch eingebettet sind. Und das ist beim Kürbis definitiv der Fall. Fun Fact: Auch Gurken, Tomaten, Avocados und Melonen ­zählen demnach zu den Beeren.

