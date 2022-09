Gerade in frischen Beziehungen haben wir wohl alle nur allzu gerne die rosarote Brille auf. Doch für manche Sternzeichen ist diese ein Dauerzustand – mit fatalen Folgen.

Denn diese drei Sternzeichen geraten oft in toxische Beziehungen.

Zwillinge

Die Zwillinge sind eigentlich extrem kritisch und hinterfragen lange und intensiv, ob sie denn wirklich bereit für eine Beziehung sind. Auch bei der Partnerwahl lassen sie sich gerne Zeit und überlegen es sich ganz genau, bevor sie den Schritt in die Beziehung wagen.

Aber haben sie erstmal diesen Schritt gemacht, neigen die Zwillinge dazu, sich in der Beziehung zu verlieren. Schließlich haben sie sich doch den perfekten Partner ausgewählt, da gibt es doch jetzt nichts mehr zu kritisieren, oder? Dabei vergessen die lieben Zwillinge aber leider, dass manche Menschen erst später ihr wahres Gesicht zeigen – und geraten oft in toxische Beziehungen, bei denen sie das Problem gar nicht erkennen.

Fische

Fische gehören zu den gutgläubigsten aller Sternzeichen. Sie vertrauen schnell und sind extrem loyal; Eigenschaften, die den Fischen im Leben eigentlich sehr helfen. Doch wenn es zum Thema Liebe und Beziehungen kommt, können eben diese Eigenschaften gefährlich werden.

Denn wenn die Fische blind vertrauen, werden sie schnell ausgenutzt und nur allzu oft hintergangen. Es braucht oft eine Intervention der besten Freund:innen, bevor die Fische das letztlich erkennen und die Reißleine ziehen können.

Waage

Waagen leben ganz nach dem Motto: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“. Und sie hoffen einfach so sehr auf das große Märchenende, das sie in Filmen und Co jahrelang mitverfolgt haben.

Diesen großen Wunsch und dieses Lebensziel haben sie immer vor Augen – und übersehen dabei leider oft, dass der Mensch an ihrer Seite sich für die große romantische Szene gar nicht eignet. Aus Angst, dass die aktuelle Beziehung aber ihre letzte Chance auf das große kitschige Ende ist, halten die Waagen aber dennoch an ihnen fest und verzeihen viele toxische Situationen und Verhalten.