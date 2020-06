Looooove is in the air! Oh ja, wir fühlen sie gerade mehr als je zuvor: Frühlingsgefühle puuur 😍 Endlich können wir wieder hinaus und unsere Family und Besties sehen… und vielleicht endlich auch unseren aktuellen Crush? Oft ist die Nervosität vor dem ersten Treffen größer als die Vorfreude, aber no worries, liebe missen – we got you! In diesem Artikel verraten wir euch fünf super coole Date-Ideen, bei denen der Boy oder das Girl eurer Träume und du sicherlich viel Spaß haben werdet! 😏

1. Aufi aufn Berg!

Ohhh yes, wir lieben das Wandern! Vor allem, wenn wir einen hotten Hiking Buddy mit dabei haben, der uns den Weg auf den Berg rauf gleich versüßt. Hier sind der Abenteuer- und auch der Spaß-Faktor gleich von Minute eins an gegeben und ihr könnt euch richtig gut kennenlernen. Quality Time pur mit deinem Bae – und das inklusive hammer Ausblicken während eurer Wanderung! ⛰️

2. Time for a cruise

Ihr wollt lieber eine Tour durch die Stadt machen? Wie wäre es dann mit einer kleinen Radrundfahrt? 🚴‍♀️ Mietet euch zwei City Bikes und düst los! Was bei den besten Biketouren auch auf keinen Fall fehlen darf: Snacks natürlich! Wie wäre es zum Beispiel mit den Natural Snack Apfel und Apfel-Zimt Chips von Kotányi? Nicht nur sehr lecker, sondern auch riiichtig crunchy.

Das können auch unsere 168 Testerinnen bestätigen, die die Natural Snack Apfel Chips und die Natural Snack Apfel-Zimt Chips von Kotányi getestet haben. 95 Prozent würden die Natural Snack ihren Freunden und ihrer Familie weiterempfehlen und 82 Prozent würden den Apfel-Zimt Chips statt klassischen Kartoffelchips sogar hin und wieder den Vorzug geben! Auch der Crunch-Faktor wurde mit 4,3 von 5 Sternen von unseren Testerinnen als sehr gut empfunden. (Pssst: Auf Kotányis Website läuft noch bis 30.06. ein Gewinnspiel, bei dem ihr ein City Bike gewinnen könnt! Ahhh, schnell mitmachen! 😍)

Foto: Kotányi

3. Work out together, stay together

…oder wie heißt es so schön? Gemeinsam sporteln schweißt zusammen – und das auch im wortwörtlichen Sinne. Zwar sieht man bei manchen Bewegungen nicht immer on fleek aus, aber ganz ehrlich: Wen stört das schon?! Beim Sport sieht niemand perfekt aus, sicherlich auch nicht dein Date! Spaß soll es machen und der wird sicherlich nicht zu kurz kommen, wenn ihr gemeinsam eine Runde Joggen geht oder euch im Gym verabredet. 💪

4. Ein Walk to remember

Sehr simpel, aber – wenn wir ehrlich sind – immer noch eine der besten Ideen fürs allererste Date. So lernt ihr euren Schwarm gleich so richtig kennen, ohne jegliche Ablenkung von Kinofilm, Restaurantambiente und Co. Um die Nervosität und das Was-ziehe-ich-bloß-an-Dilemma ein wenig zu senken, schlag deinem Date doch vor, euch in Jogginghose zu treffen. So wird euer gemeinsamer Spaziergang garantiert entspannt und die Stimmung locker-lustig – Ehrenwort! Im schlimmsten Fall hast du anschließend immer eine gute Geschichte zu erzählen (“Könnt ihr euch noch erinnern, als ich in Jogginghose zum ersten Date gegangen bin?!”). 😋

5. Cabri-olé!

Spritztour gefällig? Auch eine richtig gute Date-Idee: Mietet euch ein Cabrio und cruised durch die Stadt! Erkundet gemeinsam, was das Zeug hält – und das zu einer guten Sing-Along-Playlist und guter Begleitung! Vielleicht ist ja ein netter Aussichtsort, ein See oder ein Berg in der Nähe, den man mit dem Auto gut befahren kann? Auf jeden Fall ein denkwürdiges Erlebnis und Garantie für ein prima erstes Date!



