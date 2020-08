Jetzt ist es endlich offiziell: Die “Love Island”-Boys sind bekannt und sie freuen sich schon auf die Insel. Vier Teilnehmer werden auch heuer wieder ihre Traumfrau in der Show suchen und hoffentlich auch finden.

Nachdem erst gestern die weiblichen Kandidaten von “Love Island” bekannt gegeben wurden, sind jetzt auch die Jungs an der Reihe. Vier männliche Kandidaten werden von Anfang an in der Show dabei sein. Ab dem 31. August wird die dritte Staffel auf RTL2 ausgestrahlt. Und das sind die verführerischen Männer in dieser Staffel:

Luca

Der 24-jährige Luca wird in diesem Jahr seine wahre Liebe bei “Love Island” suchen und hoffentlich auch finden. Er verspricht in einem Interview mit Promiflash, dass er auf der Insel gute Laune verbreiten wird und immer gut gelaunt sein wird. Ob ihm das gelingt, werden wir dann ab dem 31. August erfahren.

Henrik

Auch Henrik ist auf der Suche nach seiner Traumfrau. Warum genau er bei der Show mitmacht erklärt er in einem Instagram-Post. “Bisher habe ich keine Frau gefunden, die mich wirklich umgehauen hat”, schreibt der 23-Jährige auf Instagram.

Marc

Einen ersten Einblick darauf, was Marc sich für eine Frau wünscht, lässt der 25-Jährige auf Instagram durchblicken. “Wenn sie offen, süß, positiv, lächelnd und sportlich aktiv ist, werde ich schwach”, erklärt der Student. Nebenbei ist Marc übrigens auch als Model tätig.

Josua

Auch Josua freut sich schon auf die Teilnahme bei “Love Island”. Der 24-Jährige hat auch schon eine Strategie entwickelt, wie er den Mädels den Kopf verdrehen will. “Mit meiner charmanten Art bringe ich die Mädels um den Verstand”, schreibt der Student auf Instagram. Wir sind gespannt, wie das bei den Mädels ankommt.