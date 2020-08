Jetzt ist es endlich offiziell: Die “Love Island”-Girls sind bekannt und sie freuen sich schon auf die Insel. Sechs Teilnehmerinnen werden auch heuer wieder ihren Traummann in der Show suchen und hoffentlich auch finden.

In ein paar Tagen wird die dritte Staffel von “Love Island” auf RTL2 zu sehen sein. Ab dem 31. August wird wieder heftig geflirtet und die Kandidatinnen sind auf jeden Fall schon bereit. Und jetzt hat RTL2 sie auch offiziell vorgestellt. Das sind die sechs Teilnehmerinnen bei “Love Island”:

Geraldine

Geraldine wird bei “Love Island” ihre wahre Liebe suchen. Dabei verspricht sie in ihrem Instagram-Post: “Ich werde komplett auf mein Herz hören, auch wenn ich es dadurch manchmal etwas überstürzt angehe”. Von sich selbst sagt die 24-Jährige auch, dass sie auf keinen Fall “Null-Acht-Fünfzehn” sei. Außerdem möchte sie für gute Vibes auf der Insel sorgen. Ob das so gut klappt, werden wir sehen.

Pia

Auch Pia ist bei der Show “Love Island” auf der Suche nach einem Partner. Außerdem erwähnt die 25-Jährige gegenüber Promiflash, dass sie doch sehr eifersüchtig werden kann und hofft, dass sich das nicht auf die Stimmung auf der Insel auswirken wird.

Melina

Um ihren Traummann zu finden wird sich auch Melina auf die Insel wagen. Die 23-Jährige freut sich schon sehr auf die Show, wie sie auf ihrem Instagram-Profil schreibt. Zu ihren Qualitäten zählt sie auf jeden Fall ihr Lachen und ihre offene Art. Ob das ausreicht, um den Mann fürs Leben zu finden werden wir bei “Love Island” erfahren.

Chiara

Diese hübsche Blondine verspricht bei “Love Island” nichts anbrennen zu lassen: “Was ich anfange, ziehe ich auch durch!” Das schreibt die 23-jährige Studentin auf Instagram. Sie erklärt auch, dass sie einen Hang zum Drama hat und sich deshalb oft nicht zurückhalten kann. Das könnte spannend werden.

Anna

Eine besonders romantische Ader scheint die 24-jährige Anna zu haben. Denn sie will echte Gefühle spüren. “Ich bin total bereit für die große Liebe und möchte endlich wieder ‘Schmetterlinge im Bauch’ haben”, erwähnt sie in einem Interview mit Promiflash.

Aurelia

Die 23-jährige Aurelia strotzt nur so vor Selbstbewusstsein. Sie findet wirklich alles an sich einfach perfekt und ist auch davon überzeugt, dass die Männer bei “Love Island” das genau so sehen werden. “Mein bestes Feature ist alles an mir, das Gesamtpaket”, erklärt sie in ihrem Instagram-Post.