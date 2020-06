Mit der Duftkerze “This Smells Like My Vagina” sorgte Gwyneth Paltrow für weltweites Aufsehen. Jetzt legt die Schauspielerin noch einen nach und verkauft die Variante “This Smells Like My Orgasm” in ihrem Onlineshop.

Das gab die 47-jährige im Gespräch mit Talkshow-Host Jimmy Fallon bekannt.

Gwyneth Paltrow verkauft Orgasmus-Duftkerze

Eigentlich gibt es nichts, womit uns die 47-jährige Schauspielerin noch überraschen könnte. Und dennoch schafft es Gwyneth Paltrow immer wieder aufs Neue für erstaunte Blicke zu sorgen. Anfang des Jahres präsentierte sie eine Duftkerze, die angeblich nach ihrer Vagina riechen soll. Und es kam, wie es kommen musste: Das Produkt war binnen kürzester Zeit ausverkauft. Das Highlight war allerdings, dass Paradiesvogel Elton John gleich mehrere Kisten des außergewöhnlichen Produktes bestellt haben soll.

Und weil die Duftkerze mit dem Namen “This Smells Like My Vagina” so gut ankam, dachte Gwyneth wohl, sie müsse noch einen drauflegen. In einem Video-Interview mit US-Talkmaster Jimmy Fallon gab Paltrow bekannt, dass sie ihr Duftkerzen-Sortiment erweitert hat. Dann präsentiert sie ihm ihr neuestes Produkt: Eine Duftkerze, die den Namen “This Smells Like My Orgasm” trägt.

Feuerwerkskörper als Deko

Den Vogel abgeschossen hat Gwyneth allerdings mit der Aussage, dass die Schachtel, in der die Orgasmus-Kerze verpackt ist, mit Feuerwerkskörpern dekoriert ist. Zu viel für Jimmy Fallon, er bricht in Gelächter aus. “Das könnte eher etwas für dich sein. Das könntest du deiner Frau schenken“, sagt Gwyneth und betont dabei gleichzeitig, dass ihre beliebte Vagina-Kerze wieder auf Lager sei, falls sich jemand dafür interessiere.

Die neue Kerze kostet übrigens, genauso wie das Vorgänger-Modell, 75 Dollar. Erhältlich ist sie über Paltrows Lifestyle-Plattform, den “Goop”-Shop.