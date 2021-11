Fast auf den Tag genau sechs Jahre haben die Fans darauf gewartet und nun ist es endlich soweit: Adeles „30“ ist da!!! Und die Sängerin überrascht mit einem ganz besonderen Gast auf ihrem neuen Album: Sohn Angelo!

In dem Song „My Little Love“ bekommen wir sogar private Tonaufnahmen ihres Sohnes zu hören.

Adele veröffentlicht viertes Album

Ein Freudentag für alle Adele-Fans! Rund drei Jahre hat Adele an ihrem Album „30“ gearbeitet. Jetzt ist es endlich da! Dabei ist Selbstreflexion eines der zentralen Themen der britischen Pop-Sängerin und Songwriterin. Auf ihrem neuen, vierten Album geht Adele ihrer gescheiterten Ehe an den Kragen. Die britische Super-Stimme besingt Scheidung, Hoffnungslosigkeit, ihr – wie sie es empfindet – eigenes Versagen und wie eklig sie sich fühlte. Klingt nach ziemlich hartem Tobak, aber wie wir finden genau richtig. Hört am besten gleich selbst rein!

„My Little Love“ ist Adeles Sohn Angelo gewidmet

Ein Song auf ihrem Album ist ihrem neunjährigen Sohn Angelo gewidmet – „My Little Love“. Wir haben mal reingehört und können euch sagen: Der Song ist unglaublich emotional! Adele singt in dem Lied davon, wie sehr sie ihr Kind liebt und wie sehr Angelo ihr ähnelt: „My little love, I see your eyes widen like an ocean. When you look at me so full of my emotions“.

Aber auch darüber, dass sie sich mies fühlt, ihrem Sohn die Scheidung von ihrem Ex Simon Konecki, anzutun: „Kannst du hören, wie mein Herz bricht, wenn du dich an mich lehnst?“ Das Besondere: Immer wieder wird das Lied von Audio-Mitschnitten aus Adeles Leben untermauert. Zu hören sind auch kurze Gesprächsfetzen mit Angelo. „Sag mir, dass du mich liebst“, flüstert Adele. Und ihr Angelo antwortet: „Ich liebe dich 100 Millionen Prozent. Ich glaube, du magst mich auch.“

In einer anderen Tonaufnahme gesteht Adele ihrem Sohn: „Ich liebe deinen Daddy, weil er mir dich gab … ich hatte einfach einen schlechten Tag … Ich bin sehr ängstlich.“ Gegenüber der „Vogue“ offenbarte die „Easy On Me“-Interpretin, sie hoffe, dass Angelo mithilfe ihrer Musik das Liebes-Aus mit Simon besser nachvollziehen werde.

Letztes Album bereits 5 Jahre her

Mit „30“ bringt die Sängerin dieses Jahr nun schon ihr viertes Album auf den Markt. Das letzte Musikstück „25“ erschien 2015 und landete prompt auf Platz eins der Album-Charts. Die ersten zwei Alben, die 2008 sowie 2011 herauskamen, trugen die Titel „19“ und „21“. Ihre Alben benennt Adele übrigens immer nach dem Alter, indem sie war, als sie das Musikwerk produzierte.