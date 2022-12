In letzter Zeit geriet Late-Night-Host James Corden immer wieder in Verruf. Der Grund: Er sei unfreundlich und respektlos gegenüber anderen. „Spice Girl“ Mel B befeuert diese Gerüchte jetzt einmal mehr. Denn in einer Show wurde sie nach dem „größten Idioten“ gefragt, dem sie je begegnet sei.

Ihre Antwort: James Corden – unter anderem!

James Corden im Kreuzfeuer

Lange Zeit galt James Corden, Host der unheimlich erfolgreichen „Late Late Show“, als richtiger Publikumsliebling. Megastars wie Justin Bieber, Ariana Grande oder „Coldplay“-Sänger Chris Martin feierten den gebürtigen Briten und waren immer wieder Gäste in seiner Show, die in Los Angeles aufgezeichnet wird. Doch vor wenigen Wochen bröckelte die scheinbar perfekte Welt des Moderators.

Denn der Inhaber des bekannten französischen Restaurants „Balthazar“ in New York City, beschuldigte James Corden öffentlich, sich respektlos gegenüber seiner Mitarbeiter:innen verhalten zu haben. Er soll das Personal willkürlich angemeckert haben, wie es heißt. Daher bezeichnete ihn der Chef auch als „kleinen Dummkopf von einem Mann“ und erteilte ihm kurzzeitig sogar Hausverbot.

Der Inhaber legte dann auch noch nach und bezeichnete den Moderator als „den ausfallendsten Kunden gegenüber den Kellnern, seit der Eröffnung des Restaurants vor 25 Jahren“. Corden äußerte sich ebenfalls zu dem Vorfall. In seiner Show erklärte er, er habe „im Eifer des Gefechts“ gehandelt. „Die Wahrheit ist, dass ich einen unhöflichen Kommentar abgegeben habe. Und es war falsch. Es war ein unnötiger Kommentar, es war unfreundlich gegenüber dem Personal“. Er soll sich auch bei dem Inhaber des Szene-Lokals entschuldigt haben, der das Lokalverbot daraufhin wieder aufhob.

Mel B schießt gegen James Corden

Nachdem sich die Lage wieder etwas beruhigt hat, gießt nun „Spice Girl“ Mel B erneut Öl ins Feuer. Die Sängerin war in der „The Big Narstie Show“ zu Gast, als sie die Frage nach dem „größten Idioten, der ihr je begegnet sei“ beantworten sollte. Da musste die Musikerin, die in der Blütezeit der „Spice Girls“ den einschlägigen Spitznamen „Scary Spice“ erhalten hat, nicht lange überlegen.

Sofort schoss es aus ihr heraus: „Also, da gibt es ein paar. James Corden, Geri Halliwell, Jessie J und mich.“ Gut, die anderen beiden – inklusive Mel selbst – ignorieren wird jetzt einfach mal gekonnt. Denn auch die Sängerin hat wohl nichts Gutes über den TV-Moderator zu sagen. James Corden sei alles andere als „nett“, verrät die 47-Jährige.

„Du solltest immer nett sein“

Mel B, die ebenfalls mal zu Gast in der „Late Late Show“ von Corden war, hat scheinbar mitbekommen, wie sich der 44-Jährige verhält, wenn die Kameras aus sind. Die Sängerin beschreibt zwar keinen spezifischen Vorfall. Dennoch scheint sie eine Meinung über den Briten gebildet zu haben.

„Ich finde, man muss immer nett zu den Leuten sein, mit denen man arbeitet, egal ob Produktion, Kameraleute, Ton, Beleuchtung – wir arbeiten alle für die gleiche Sache. Also solltest du immer nett sein“, stellt die „Spice Girls“-Sängerin klar. Als sie und der Moderator zusammen am Set seiner Late-Night-Show gewesen sind, sei Corden eben „nicht sehr nett“ gewesen, wie es heißt.

Bisher hat sich James Corden nicht dazu geäußert.