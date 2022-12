In der Adventszeit wünschen sich viele Menschen Harmonie und Seelenfrieden. Das wirkt sich auch positiv auf ihre Lebenseinstellung sowie auf ihr Umfeld aus. Besonders diese drei Sternzeichen profitieren nun davon.

Denn die besinnliche Stimmung hat viele gute Eigenschaften.

Wassermann

Möglicherweis spürt der Wassermann, dass das Jahr bald zu Ende ist. Daher bündelt er ab sofort auch seine gesamte Energie und möchte dafür sorgen, dass die Adventszeit sowohl für ihn, als auch für sein Umfeld unvergesslich schön wird. Dazu gehört auch, sein Herz zu öffnen, gute Laune zu versprühen und mit kleinen nicht-materiellen Dingen für Freude zu sorgen. Und wie das eben so ist, sind diese Dinge äußerst ansteckend und sorgen für ein wohlig-warmes Gefühl im Inneren des Wassermanns. Davon zehrt das Sternzeichen auch noch zu Beginn des neuen Jahres.

Krebs

In der Adventszeit zeigt sich normalerweise die sentimentale Ader des Krebses. Doch nicht in diesem Jahr! Denn die vorweihnachtliche Stimmung bringt das Tierkreiszeichen dazu, seine romantische Seite zu zeigen. Das bekommt besonders eine Person im Leben des Sternzeichens zu spüren. Denn ab sofort stehen kuschelige Filmabende und lauschige Weihnachtsmarkt-Ausflüge am Programm. Das macht sich auch bezahlt! Denn in Sachen Liebe könnte es für den Krebs den Rest des Dezembers auch nicht besser laufen. Glückwunsch!

Schütze

Es scheint als wären Schützen in der Adventszeit wie ausgewechselt. Vielleicht liegt das daran, dass sie die letzten Wochen des Jahres noch dazu nutzen möchten, um etwas Gutes zu tun oder das Christmasfever hat sie in seinen Bann gezogen. Wie dem auch sei, ist nicht nur die Laune des Sternzeichens durchgehend fabelhaft – die positive Stimmung geht auch auf seine Mitmenschen über. Schon ein paar kleine Worte können dazu führen, dass der eigene Tag und der von anderen zum besten der ganzen Woche wird.