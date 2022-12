Um für eine kleine Weihnachtsüberraschung zu sorgen, hat Prinz Harry eine Videobotschaft für Waisenkinder aufgenommen. Im Spider-Man-Kostüm fand der britische Royal berührende Worte an Kinder, die ihre Eltern durch die Armee verloren haben.

Das Video entstand für die britische Organisation „Scotty’s Little Soldiers“.

Prinz Harry mit Videobotschaft der besonderen Art

Mit gerade einmal zwölf Jahren hat Prinz Harry seine geliebte Mutter Diana bei einem Autounfall verloren. Der junge Royal litt sehr lange darunter – auch heute dürfte ihn der Tod von Lady Di sehr schmerzen. Daher weiß der 38-Jährige wohl ganz genau, wovon er spricht, wenn er sich an Kinder wendet, die ihre Eltern verloren haben.

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage, in denen gerade Themen wie Verlust und Trauer aufkommen, hat Prinz Harry eine Videobotschaft zum guten Zweck für Waisenkinder aufgenommen. Die britische Organisation „Scotty’s Little Soldiers“ setzt sich dabei für Kinder ein, deren Eltern für die Armee gestorben sind. Um die Kleinen ein wenig aufzuheitern, zeigte sich der Royal also im Kostüm des Superhelden Spider-Man.

„Eltern wollen, dass wir Spaß haben“

In dem Videoclip erinnert Harry daran, wie schön die Weihnachtszeit ist – betont aber auch, dass Kinder, die ihre Eltern oder Teile davon verloren haben, oft zwiegespalten sind. Denn manchmal wissen sie nicht so recht, ob sie den Zauber der Weihnacht überhaupt genießen „dürfen“, auch wenn sie um ihre verstorbenen Liebsten trauern.

„Weihnachten ist eine Zeit, in der wir unsere geliebten Menschen wirklich, wirklich schlimm vermissen, und das ist okay“, so der Royal. Dennoch können Schuldgefühle entstehen, Spaß zu haben, obwohl die Eltern nicht mehr da seien. „Ich bin hier, um euch zu versichern, dass unsere Eltern immer wollen, dass wir Spaß haben“, so der Prinz weiter. „Also fühlt euch nicht schuldig. Ihr dürft die allerschönste Zeit haben, wenn ihr das wollt!“. Dann nimmt Harry seine Spider-Man-Maske ab und wünscht allen Kindern mit einem warmen Lächeln im Gesicht „Merry Christmas“.