Die Vergangenheit sollte man ruhen lassen – zumindest hoffen wir darauf, wenn wir mit Situationen, Menschen und Dingen endgültig abschließen wollen. Doch für einige Sternzeichen ist das nicht möglich.

Denn sie werden im Herbst wieder von ihrer Vergangenheit heimgesucht!

Skorpion

Die Skorpione hatten in den vergangenen Wochen und Monaten ein klares Ziel vor Augen: vorwärts kommen. Denn nach einer emotionalen Trennung mussten sie hart an sich arbeiten, um wieder zurück zu sich zu finden. Es war kein leichter Weg, doch über den Sommer haben sie es endlich geschafft, wieder zu sich selbst zu finden und haben bemerkt: das Alleinsein kann auch ganz schön sein.

Umso schockierender ist es für die Skorpione jetzt, dass eben diese Trennung doch nicht so endgültig ist, wie sie dachten. Denn die Ex-Beziehung wird ganz plötzlich wieder zur Hauptfigur im Leben der Skorpione und stellt so Einiges auf den Kopf.

Schütze

Wenn die Schützen eine Freundschaft beenden, dann ist dieses Ende eigentlich in Stein gemeißelt. Denn das Tierkreiszeichen hasst es, lange an alten Beziehungen zu hängen oder Freund:innen hinterherzutrauern, wenn die Freundschaft ohnehin schon lange keinen Sinn mehr gemacht hat. Schützen versuchen, in diesen Angelegenheiten immer das Pro und Kontra im Auge zu behalten und entscheiden sehr rational.

Doch diesen Herbst lernen die Schützen, dass sich Menschen doch komplett verändern können – und zwar im positiven Sinne. Denn eine Freundschaft, die für die Schützen schon lange vorbei ist, blüht wieder neu auf.

Widder

Liebe Widder, es tut uns leid, aber euer Herbst wird eine emotionale Achterbahn. Denn in den kommenden Wochen und Monaten werdet ihr von Nostalgie und Flashbacks geradezu überhäuft. Sei es der erste Crush, dem ihr beim Feiern über den Weg läuft oder die BFF aus Kindertagen, die euch völlig überraschend wieder kontaktiert.

Diese Welle an Vergangenheit kostet ganz schön viel Energie – und kann schnell überfordern. Aber vergesst nicht, liebe Widder: nicht jeder Kontakt aus der Vergangenheit muss gepflegt werden. Manchmal reicht ein freundliches Hallo!