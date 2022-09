Wir müssen es jetzt leider einsehen: Der Herbst ist da und das, mit allem, was dazu gehört. Regen und Wind sind jetzt unsere täglichen Begleiter. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass Regenjacken und Gummistiefel unsere Outfits dominieren müssen. Denn die Herbsttrends 2022 warten mit so einigen coolen It-Pieces auf, die wir unbedingt ausprobieren wollen – Darunter auch die Anzugweste.

Wie und wo wir sie jetzt tragen, das haben wir in unserem Stylingcheck geprüft.

Herbsttrends 2022: Die Anzugweste

Der Boss-Girl-Look nimmt einfach keine Ende. Zum Glück. Bisher haben wir uns bei dem Look auf unseren Oversize-Blazer verlassen. Doch wie wir wissen, braucht jeder von uns einmal ein bisschen Abwechslung – besonders dann, wenn es um unsere Outfits geht, richtig?

Perfekt zum Herbst taucht deshalb auch ein neues Trend-Piece auf unserem Outfit-Radar auf: Die Anzugweste. Aber die große Frage, die wir uns jetzt stellten: Wie stylt man denn das vor Business strotzende Piece jetzt im Alltag?

Anzugwesten im Stylingcheck

Wir hätten hier ein paar coole Inspos, wie ihr die Anzugweste in jeder Alltagssituation tragen könnt.

Im Office:

Fürs Office eignet sich das Piece sowieso perfekt. In Kombination mit der passenden Hose strahlt ihr auf jeden Fall coole bossy Vibes aus. Um dem Look ein wenig die Strenge zu nehmen, einfach ein lässiges Hemd unter der Weste tragen. Am besten eignen sich dafür Stücke aus Denim oder in knalligen Kontrastfarben.

Bild: Spotlight

Beim Konzert:

Beim Konzert wollen wir einfach nur cool aussehen. Farblich dürft ihr bei der Anzugweste eine knallige Variante mit auffallendem Print wählen. Keine falsche Scheu. Unsere Fashion-Inspiration kommt von niemand geringerem als: Elton John. Denn eine Statement-Sonnenbrille als Highlight darf in Kombi mit einer Weste einfach nicht fehlen.

Bild: Spotlight

Beim Shopping-Bummel:

Beim Shopping wollen wir auf der einen Seite gut aussehen, aber gleichzeitig soll unser Outfit auch bequem sein, richtig? Was eignet sich da am besten, als sich in eine „Denim on Denim“-Kombi zu schmeißen und das Einkaufszentrum zum ganz persönlichen Runway zu machen? Mit einer Anzugweste und einem Maxi-Rock aus Jeans und einem Pullover in Kontrastfarbe seid ihr ziemlich sicher auf dem besten Wege zur Fashionista der Shoppingmall auserkoren zu werden.

Bild: Spotlight

Beim Brunch:

Wenn wir ganz ehrlich sind: Beim Brunchen ist neben unserem außergewöhnlichen Frühstück, das wir in unserer Insta-Story festhalten, auch unser stylisches Outfit essenziell. Wir wollen schließlich nicht, dass uns das Essen die Show stiehlt. Deswegen muss ein besonders kreatives Outfit her. Deshalb ziehen wir die Weste nicht wie gewöhnlich unter unseren Blazer, sondern darüber. Besonders cool wirkt die Weste übrigens auch in Lederoptik und verleiht dem ganzen Look einen leichten Retro-Touch.

Bild: Spotlight

Fazit: Die Anzugweste ist genauso vielseitig wie unser Oversized-Blazer. Für uns ist das It-Piece definitiv ein Must-Have für den Herbst!!!