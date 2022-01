Die Emojis auf unseren Smartphones bekommen Zuwachs! Noch Anfang des Jahres sollen 37 neue Emotionen und Symbole verfügbar sein. Mit dabei sind etwa ein schwangerer Mann, eine geschlechtsneutrale Person mit Krone sowie Hände, die ein Herz formen.

Damit steigt die Anzahl der Emoji-Sammlung auf insgesamt 3.633.

Das sind die neuen Emojis

Wir dürfen uns wieder auf insgesamt 37 neue Emojis freuen! Denn schon sehr bald sollen die neuen Symbole für iOS und Android verfügbar sein, wie auf Emojipedia zu lesen ist. Diesmal liegt der Fokus auf Diversität. So gibt es beispielsweise einen schwangeren Mann, eine geschlechtsneutral Person, die eine Krone trägt, Handschläge mit verschiedenen Hautfarben sowie das Fingerherz, das vor allem in Korea berühmt ist.

Bald können wir auch sieben neue Gesichter in unseren Messages verwenden. Etwa ein Emoji, dessen Gesicht gerade am Schmelzen ist und damit wohl auch vielen von uns direkt aus der Seele spricht. Neu sind auch ein Gesicht, das sich teilweise hinter seinen Händen versteckt, eines, das salutiert sowie eines, das langsam aber sicher am Verblassen ist. Und auch ein Emoji, das gerade noch die Tränen zurückhalten kann, ist mit dabei.

Bild: Emojipedia

Natürlich gibt es auch einige neue Symbole, von denen wir nicht wussten, dass sie uns gefehlt haben. Wie etwa eine Koralle, ein Vogelnest mit und ohne Eier, Kidneybohnen, eine Discokugel und ein Zeichen für Low-Battery. Und falls wir symbolische Gleichungen erstellen wollen, gibt es nun endlich auch ein Gleichheitszeichen.

Bild: Emojipedia

Neue Handzeichen und mehr Diversität

Auch einige neue Handsymbole sind beim Update mit dabei. So gibt es das Fingerherz, das vor allem in der K-Pop-Kultur populär ist oder ein Herz, das mit beiden Händen gemacht wird, genauso wie ein Finger, der auf einen zeigt.

Bild: Emojipedia

Erneuerungen gibt es auch im Bereich der Handschläge. Denn bald sind 15 Kombinationen in verschiedenen Hautfarben verfügbar.

Bild: Emojipedia

Der Fokus auf Diversität ist bei den neuen Emojis definitiv erkennbar. Denn bald können wir einen schwangeren Mann sowie eine non-binäre Person mit Krone verschicken.

Bild: Emojipedia

Achja und dann gibt es auch noch einen Mund, der sich auf die Lippen beißt (vielleicht passend für sexy Messages?!) und einen grünen Troll.

Wann genau das Update verfügbar ist, steht noch nicht fest. Es sollte aber schon sehr bald noch so weit sein!