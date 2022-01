Zum ersten Mal seit vier Jahren sollen die Oscars wieder einen Host haben. Das letzte Mal führte Jimmy Kimmel die Zuschauer im Jahr 2018 durch die Preisverleihung. Aber für die diesjährige Veranstaltung soll niemand geringerer als Tom Holland für den Job im Gespräch sein.

Noch ist die Entscheidung allerdings nicht offiziell.

Tom Holland soll Oscars moderieren

Wie auch schon die vergangenen sieben Jahre wird sich auch heuer wieder Craig Erwich, der Präsident von Hulu Originals und ABC Entertainment, um die prestigeträchtige Veranstaltung der Oscars kümmern. Und offenbar will er dieses Jahr wieder einen Host haben, der die Zuschauer durch den Abend begleitet. Zuletzt wurde die Preisverleihung 2018 von Jimmy Kimmel moderiert. Bei den darauffolgenden Veranstaltungen verzichtete man dann allerdings auf einen Gastgeber oder eine Gastgeberin. Doch das soll sich 2022 wieder ändern, wie Craig Erwich nun bekannt gab. Der Grund dafür sollen die schlechten Einschaltquoten der vergangenen Verleihung sein. Denn im vergangenen Jahr schalteten nur etwas über zehn Millionen Zuschauer die Preisverleihung ein. Im Vergleich zu 2019 ist das nur ein Drittel der gewohnten Zuschauerzahlen. Um die Zahlen wieder nach oben zu treiben, wolle man heuer also doch wieder einen Star durch den Abend führen lassen. Und dieses Jahr soll das offenbar niemand geringerer als Spiderman-Darsteller Tom Holland übernehmen.

Veranstalter erhoffen sich bessere Einschaltquoten

Tom Holland hatte in der Vergangenheit schon einmal in einem Interview betont, er würde sich freuen, der Gastgeber der Preisverleihung zu sein. Laut The Hollywood Reporter könnte es in zweieinhalb Monaten tatsächlich so weit sein. Denn angeblich sollen sich die Veranstalter der Oscars schon bei dem „Spiderman“-Hauptdarsteller gemeldet haben. So weit hergeholt ist die Sache auch tatsächlich nicht – denn mit „Spider -Man: No Way Home“ hat der 25-Jährige den erfolgreichsten Film der Coronapandemie eingespielt. Und wenn wir uns ganz ehrlich sind: Er ist ein echter Publikumsmagnet 🥰

Spätestens am 27. März wissen wir, ob an den Gerüchten etwas dran ist. Dann soll die Preisverleihung nämlich in Los Angeles stattfinden (zumindest, wenn Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht). Wir sind gespannt, wer uns tatsächlich durch den Abend der 94. Oscar-Verleihung begleiten wird!

Die Nominierungen für die diesjährigen Academy Awards werden übrigens am 8. Februar verkündet.