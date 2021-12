Menschen brauchen Körperkontakt – das ist sogar wissenschaftlich bestätigt. Denn wer Zuneigung verspürt, bildet das Bindungshormon Oxytocin. Und das macht glücklich! Vor allem in den kalten Wintermonaten brauchen wir also mehr Kuscheleinheiten denn je.

Vor allem diese drei Sternzeichen haben im Dezember ein großes Verlangen nach Zuwendung.

Widder

Es gibt immer wieder Phasen, in denen Widder unter Selbstzweifeln leiden. Gerade jetzt, wenn es immer kälter und dunkler wird, brauchen sie daher viel Zuneigung, damit sie sich nicht verlieren. Sie müssen sich selbst eine Art Sicherheitsnetz schaffen, damit sie beruhigt sein können, niemals alleine dazustehen. Was hier hilft? Intensive Kuscheleinheiten mit dem Partner oder mit der Partnerin, ehrliche Gespräche mit Freunden und Familie oder einfach nur einen gemütlichen Abend mit den Leuten zu verbringen, die dem Sternzeichen sehr nahe stehen.

Krebs

Für Krebse kann es nie zu viel Zuneigung geben. Denn ihre sozialen und sensiblen Eigenschaften führen dazu, dass sie sich nonstop nach Nähe sehnen. Müssen sie mal etwas länger ohne auskommen, fühlen sie sich gleich schwach und alleine. Eine Fernbeziehung würde für das Sternzeichen also niemals infrage kommen! Dafür kuschelt es viel zu gerne mit dem Partner oder der Partnerin. Händchenhalten, Knutschen und jeglicher anderer Körperkontakt ist das Lebenselixier der Krebse. Singles haben es oft etwas schwer. Doch bis der oder die Richtige auftaucht, müssen einfach die Freunde herhalten.

Löwe

Löwen sind nicht gern alleine. Sie brauchen – wie in der Tierwelt – ihr Rudel um sich. Und auch wenn sie oft als Alpha-Tierchen gelten, sind sie auch sehr sensibel. Zeiten wie diese nehmen das Sternzeichen ganz schön mit, auch wenn es nach Außen hin immer so wirken möchte, dass es mit allem klarkommt. Doch tief im Inneren des Löwen sieht es ganz anders aus. Deshalb freut er sich auch über jedes bisschen Zuneigung, die ihm andere entgegenbringen. Egal ob in Form einer herzlichen Umarmung, eines netten Gesprächs oder wenn er mit jemandem händchenhaltend durch die Stadt schlendert.