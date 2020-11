Dieser Trend ist gerade unaufhaltsam! Der Zipper-Pulli etabliert sich als das Must-have unserer Wintergarderobe. Wir wissen, warum das Teil so beliebt ist und wo du die schönsten Modelle findest.

Der Zipper-Pulli beschert uns ein Modeflashback de luxe. Er erinnert an die Skipullis, die unsere Eltern früher getragen haben. Heut ist der Sweater mit Reißverschluss am Kragen eine gelungene Abwechslung zu Rolli und Co.

Der Trend

Der Retro-Pulli erfreut sich deshalb großer Beliebtheit, da er absolut vielseitig ist. Je nach Bedarf wird der Reißverschluss-Ausschnitt dem Kälteempfinden und dem Styling angepasst. Er ist der perfekte Mix aus modischem Statement und gemütlichem Wohlfühlteil. Besonders beliebt sind kuschelige Modelle in allen Strickvarianten.

Strickpullover mit breitem Kragen von Yas, € 59,99

Stehkragenpulli von Only, € 44,99

Das Styling

Das neue Lieblingsteil wird sowohl sportlich als auch elegant kombiniert. Damit der Zipper-Pulli nicht zu leger aussieht, wird er vorne beim Bund des Unterteils rein gestrickt. Das betont die Taille und formt die Silhouette. Extra cool wirkt er zu Lederteilen getragen. Der Kontrast vom flauschigem Strick und schimmernden Leder, ist ein cooles Modestatement.

Reißverschlusspulli von Zign, über zalando.at, € 39,99