In einem emotionalen Statement gibt Reese Witherspoon eine drastische Veränderung in ihrem Leben bekannt. Die Schauspielerin und ihr Ehemann, Jim Toth, lassen sich scheiden. Nach 12 gemeinsamen Jahren, gehen die beiden nun wieder getrennte Wege.

Böses Blut oder gar einen Ehekrieg soll es zwischen dem Ex-Paar jedoch nicht geben.

Reese Witherspoon bestätigt Ehe-Aus

In Hollywood spekuliert man schon länger darüber, dass es zwischen Reese Witherspoon und ihrem Ehemann, Jim Toth, kriseln soll. Jetzt hat die Schauspielerin die traurige Nachricht bestätigt. Auf Instagram teilt die 47-Jährige ein emotionales Statement, in dem sie die Scheidung öffentlich macht. „Wir haben persönliche Nachrichten zu verkünden“, beginnt Reese ihr Insta-Posting. „Mit großer Sorgfalt und nach langer Überlegung haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen.“

Die beiden scheinen sich allerdings im Guten getrennt zu haben, denn Reese blickt auf eine schöne Zeit zurück: „Wir haben so viele wundervolle Jahre miteinander genießen können“. Daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern; lediglich der Beziehungsstatus wird ein anderer. „Und wir machen weiter mit tiefer Liebe, Freundlichkeit und einem unbändigen Respekt voreinander und vor dem, was man sich gemeinsam aufgebaut hat“, schreibt der „Your Place or Mine“-Star.

„So etwas ist nie leicht“

Im Mittelpunkt stehe jetzt ihr gemeinsamer Sohn, Tennessee James Toth, der 2012 zur Welt kam sowie ihre gesamte Familie. „Diese Angelegenheiten sind nie leicht und extrem persönlich“, fährt Reese fort. Daher schätze sie nun auch jede Form von Respekt und Privatsphäre, gegenüber ihrer Familie. Zu den Scheidungs-Gründen schweigt die Schauspielerin jedoch. Laut Insider-Kreisen soll es jedoch bereits 2018 zu kriseln begonnen haben. Jim soll Reese ein Ultimatum gestellt haben: Karriere oder Liebe?

Zweite Scheidung von Reese Witherspoon

Kennengelernt haben sich Reese und der Talent-Agent Jim Toth 2010 auf einer Party. Kurz davor hat sich der Hollywoodstar nach zwei Jahren Beziehung von Schauspiel-Kollegen Jake Gyllenhaal getrennt. Vor dem „Brokeback Mountain“-Star war Reese mit Schauspieler Ryan Phillippe verheiratet, mit dem sie auch zwei Kinder hat: Ava (23) und Dacon (19). Nach sieben Jahren platzte diese Beziehung allerdings. Jetzt, kurz vor ihrem 12. Hochzeitstag mit Jim Toth, folgt die zweite Scheidung für die 47-Jährige.