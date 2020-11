Ja, vor allem in der kalten Jahreszeit gewinnt unsere Seriensucht an Überhand … Aber wer sagt, dass wir uns nicht auch aus Friends, Gossip Girl und Co was abschauen können? Kein Problem für uns! In diesem Artikel verraten wir euch, welche sieben Hair Styles aus unseren Lieblingsserien wir unbedingt ausprobieren wollen! 😍

1. Bang it up!

Okay, reden wir mal Tacheles: Spätestens nachdem wir Jess Day in New Girl gesehen haben, wollten wir alle mal den Stirnfransen Look ausprobieren! 💇 Und ja … auch, wenn all unsere Freunde uns davon abgeraten haben – tief im Inneren schlummert immer noch die Lust, es einfach mal zu wagen und uns unter die Scheren unseres Go-to-Frisörs zu legen. 😜

via GIPHY

2. Waves like Van der Woodsen

Kaum eine andere Serie haben wir damals so gesuchtet wie Gossip Girl! ✨ Und nach kaum einem anderen Hair Style haben wir uns so sehr gesehnt, wie nach Serena van der Woodsens traumhaft langer, welliger Mähne! Ging es euch auch so? Tja, liebe missen – dann haben wir einen Geheimtipp für euch: die Haarpflege-Serie von Dyson 😎 Das Besondere: Durch die von Dyson entwickelte Technologie brauchen die Produkte weniger Hitze und dein Haar ist geschützt vor Hitzeschäden! (P.S.: Der neue kabellose Dyson Corrale Haarglätter ermöglicht dir deine Haare zu stylen, egal wo du willst … Was würde Serena wohl sagen, wenn sie gewusst hätte, dass Sie eines Tages ihre Haare easy im Taxi stylen kann? 💁)

Foto: Dyson

3. Hochgesteckt = LOVE

Oh wow 😍 Eine Sache die wir an The Bold Type geliebt haben – neben den Friendship und Job Goals, hotten Schauspielern und tollen Outfits – dann sind es Sutton Bradys Hochsteck-Frisuren! Der Hairstyle sieht bei ihr super sleek aus – and we looove it 💕

via GIPHY

4. Verliebt in (einen) Bob

Einer unserer absoluten Frisur-Favoriten: Aria Montgomerys Bob ab Staffel 6 des Serienklassikers Pretty Little Liars. Wie sehr haben wir mit Emily, Hannah und Co mitgefiebert – besonders als Aria plötzlich ihre Haare die Hälfte kürzer trug! Der Style stand ihr so gut, dass wir ihn unbedingt auch gleich ausprobieren wollten 😍

via GIPHY

5. Red head like Lily

Liebe missen!!! Ihr könnt euch sicher noch an How I met your mother erinnern, oder? 😍 Dann erinnert ihr euch sicher auch noch an Lily Aldrin und ihre roten Haare … Wir waren obsessed! Und wir sind uns sicher: Irgendwann kommt der Tag, an dem wir einen Break-Up haben, unseren Job wechseln oder uns einfach wieder neu erfinden wollen … und wer weiß, vielleicht färben wir uns die Haare dann auch Kupferrot? 😉

via GIPHY

6. Der Rachel Cut

Wohl keine Frisur ist so berühmtberüchtigt wie Rachel Greens Rachel Cut aus Friends! Und wir geben es zu: Wir lieben ihn auch! 😍 Wir erinnern uns gern an die Tage, als wir alle Folgen von Friends obsessively durchgesuchtet haben und unbedingt Rachels glatten, gestuften Haare haben wollten!

via GIPHY

7. Like a pixie

Der Pixie Cut. Frisörbesuche machen uns oft Angst und ehrlich gesagt tut oft der eine Zentimeter zu viel abgeschnittenes Haar am meisten weh. 🥴 Aber nach House of Cards und Claire Underwoods stylischem Pixie Cut haben selbst wir überlegt uns nicht doch an eine riskantere Frisur zu wagen! Wer weiß … vielleicht kommt auch dieser Tag noch 😎

via GIPHY