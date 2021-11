In weniger als einem Monat ist es endlich so weit: Die finalen Folgen von „Haus des Geldes“ kommen auf Netflix. Jetzt gibt es den ersten Trailer zum großen Finale. Und der hat es in sich!

Denn für die beliebten Bankräuber sieht es alles andere als gut aus…

So wird das große Finale von „Haus des Geldes“

Der Countdown läuft, bis wir endlich erfahren, wie es mit dem Professor und seinem Team weitergeht! Denn der zweite Teil der fünften Staffel von „Haus des Geldes“ ist bereits in den Startlöchern. Am 3. Dezember sehen wir die letzten Folgen. Um die Zeit bis dahin zumindest ein bisschen zu überbrücken, gibt es jetzt den ersten Trailer, der schon so einiges verrät, was auf uns zukommt. Und jetzt heißt es: Stark sein! Denn für den ein oder anderen unserer Lieblingscharaktere könnte es kein gutes Ende nehmen.

Achtung: Spoiler!

Nachdem wir gerade noch dabei sind, den tragischen und wirklich schockierenden Tod von Tokio zu verarbeiten, sieht es auch für die anderen alles andere als gut aus. Werden sie ihrem größten Raubüberall aller Zeiten überhaupt entkommen? Denn wie der Trailer zeigt, rückt das Militär immer näher und die Überlebenschance der Verbliebenen sinkt auf das absolute Minimum.

Gibt es noch weitere Tote?

Allein schon die Hintergrundmusik im Trailer lässt Böses erahnen. Denn zu den Klängen von „The Funeral„, also „Das Begräbnis“, sieht man so ziemlich jeden aus dem Team vom Professor in purer Verzweiflung, einschließlich ihn selbst. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit! Wer ist stärker? Das Militär oder Denver, Stockholm und Co?

Und was ist mit der Kommissarin, die Mithilfe des Professors ein Baby entbunden und danach keineswegs gute Absichten hatte? Wird sie der Truppe helfen oder fällt sie ihnen im letzten Moment in den Rücken? Besonders eine Szene lässt Fans erschaudern: Das Militär hat Lissabon und Palermo in Gewahrsam und zwingt sie brutal in die Knie. Im Hintergrund hört man jemanden sagen: „Ich glaube nicht, dass wir es je wieder hier rausschaffen„…

Unsere letzte Hoffnung ist aber immer noch der Sohn von Berlins, also der Neffe des Professors. Vielleicht hat er ja eine rettende Idee…