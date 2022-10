Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Tja, außer wenn man Casey Dostert aus Michigan ist. Denn der Mann hat eine Verbindung zu einer ganz anderen Kreatur aufgebaut: Bigfoot!

Die beiden tauschen anscheinend regelmäßig Geschenke aus.

TikToker behauptet, mit einer Kreatur im Wald Geschenke auszutauschen

Die Geschichte von Bigfoot hat wohl wirklich jeder schon einmal gehört. Ob er real ist oder nicht, ist seit Jahrzehnten eine Frage, die unzählige Verschwörungstheoretiker:innen und Fans von Übernatürlichem beschäftigt. Doch während manch einer noch rätselt, ob Bigfoot denn überhaupt realistisch ist und in unserer Welt leben könnte, hat der Amerikaner Casey Dostert ganz andere Fragen. Denn er ist überzeugt: Bigfoot und er sind befreundet.

Nein, das ist kein Scherz und Casey hat für seine These sogar ein paar Beweise (oder zumindest das, was er für Beweise hält). Denn auf seinem TikTok-Account nimmt er seine Follower regelmäßig auf Bigfoot-Abenteuer mit. Diese bestehen daraus, dass der Mann zu einem sogenannten „Gifting Rock“ geht – und seinem Kumpel Bigfoot dort ein paar Geschenke hinterlässt. Casey hinterlässt seinem Freund etwa einen Bagel – einfach um ihm zu zeigen, dass er an ihn denkt.

Doch keine Sorge, die Kreatur ist nicht gierig; ganz im Gegenteil. Die Kreatur erwidert die freundliche Geste natürlich – und bedankt sich mit Gegengeschenken. So bekommt Casey etwa schön zusammengeknotete Äste oder Skelette als Dankeschän. Wie genau Bigfoot diese Bastelarbeiten macht, bleibt aber wohl sein Geheimnis. Und auch Casey betont: Ganz sicher ist er sich nicht, dass hinter den Geschenken wirklich Bigfoot steckt – „er, sie, was auch immer“ hat ihm aber etwas hinterlassen, betont er. Und nur das zählt.

Bigfoot-Touren durch den Wald

Doch Casey ist überzeugt: er hat eine Verbindung zu der Kreatur, die Bigfoot sein könnte. Der Mann aus Michigan wandert deshalb umso lieber durch den Wald; denn wer weiß: vielleicht trifft er ja einmal auf seinen Kumpel. In einigen Videos, in denen Casey durch den dunklen Wald spaziert, weist er etwa auf ein paar hell leuchtende Flecken in der Entfernung hin, die seiner Meinung nach eindeutig die Augen von Bigfoot sind.

Aber keine Sorge: Fans bekommen natürlich auch eine Origin-Story dieser ungewöhnlichen Freundschaft. Denn in einem zweiteiligen TikTok-Video zeigt Casey, wie er seinen Freund kennengelernt hat. Denn alles begann mit einem aufgebrochenen Hühnerstall. Auf der Suche nach dem Übeltäter entdeckte Casey dann Bigfoot – zumindest klingt es so. Denn als er zwei leuchtende Augen in der Dunkelheit sieht, hört man den Mann sagen „Was zum Teufel ist das? Seht ihr das?“

Und natürlich sehen wir nichts – aber wir hören einen brechenden Ast – und einen fluchenden Casey. Seine Community ist angesichts dieser Beweislage zwiegespalten. Denn während manche die Abenteuer des Mannes feiern, bleiben andere da eher skeptisch. In den Kommentaren zu den Videos hinterfragen viele die Aktion des Mannes – und betonen, dass dahinter einfach nur ein großer Fake steckt.

Ob Casey und Bigfoot wirklich BFFs sind – das wissen am Ende des Tages wohl nur die beiden.