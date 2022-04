Es ist mal wieder so weit: Auf TikTok wurde ein neuer Beauty-Trend geboren. Diesmal dreht sich alles um trockenes Haar, bzw. wie man dieses bekämpft. Dürfen wir vorstellen: Hair Slugging!

Was es damit auf sich hat und wie es am besten gelingt, lest ihr hier.

Hair Slugging soll gegen trockenes Haar helfen

Vor kurzem waren Beauty-Addicts noch mit dem sogenannten Skin Slugging beschäftigt. Also damit, das Gesicht über Nacht in Vaseline zu hüllen, um für möglichst viel Feuchtigkeit auf der Haut zu sorgen. Jetzt heißt es aber: Platz machen! Denn ein neuer Beauty-Trend, ebenfalls made by TikTok, erobert gerade das soziale Netzwerk. Hair Slugging funktioniert so ähnlich wie die Haut-Variante und kann eigentlich gar nicht schiefgehen.

TikTokerin Monique Rapier hat den Trend bekannt gemacht und vermutlich auch dafür gesorgt, dass er in keiner Beauty-Routine mehr fehlen wird. Denn wer mit trockenem Haar zu kämpfen hat, sollte sich Hair Slugging ganz genau ansehen.

Alles, was ihr dafür braucht:

Haaröl

Scrunchie

Socke

Jap, richtig gelesen – eine Socke!

So funktioniert Hair Slugging

Zuerst verteilt ihr das Haaröl in die unteren zwei Drittel eurer Haare. Dann bindet ihr sie einem Ponytail zusammen. Allerdings solltet ihr darauf achten, nicht zu viel zu verwenden, damit ihr das Öl nicht ausspülen müsst oder es so aussieht, als wären eure Haare fettig.

Danach steckt ihr eure Haare ganz vorsichtig in eine Socke und befestigt alles mit einem weichen Scrunchie. Achtung: Die Socke sollte ein weiches Innenfutter haben, damit eure Haare geschont werden. Außerdem sorgt sie dafür, dass euer Polster nicht schmutzig wird und das Öl gut einziehen kann.

Am nächsten Morgen könnt ihr auch schon das Ergebnis bewundern. Im besten Fall sehen eure Haare jetzt wunderschön und glänzend aus. Tipp: Je öfter ihr die Anwendung durchführt, desto besser wird das Ergebnis. Das Haar sieht von Mal zu Mal gesünder aus, da es so konstant mit Feuchtigkeit versorgt wird.

Diese Haaröle eignen sich dafür besonders gut:

Aromachologie Repair Haaröl von L’Occitane, für ca. 39 Euro hier erhältlich.

Elixir Ultime L‘ Huile Originale von Kérastase. Hier könnt ihr das Öl für ca. 13 Euro bestellen.

Honey Infused Hair Oil von Gisou. Für 77 Euro hier erhältlich.

Würdet ihr Hair Slugging probieren? Auf jeden Fall! Klingt sehr vielversprechend. Nö, ziemlich unnötig.

Quiz Maker – powered by Riddle